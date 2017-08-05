Россия забраковала белорусский сыр 2 5.08.2017, 17:57

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Фото с сайта spravka.ua

Ведомство вернуло 11 тонн сыра предприятия «Мстиславльмолоко».

В пункте пропуска «Красная Горка» 2 августа специалистами управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен ввоз в РФ сыра «Российский молодой», выработанного белорусским производственным унитарным предприятием «Мстиславльмолоко», сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Груз весом более 11 тонн направлялся в Москву.

В ходе проведения документарного контроля установлено, что ветеринарный сертификат выдан на сыр «Российский молодой», а при физическом досмотре данный вид сыра отсутствует.

Также на сыре «Черный графъ» с ароматом топленого молока, м.д.ж. 50 %, перевозимом в грузовом отсеке, нарушена транспортная упаковка.

Сыр возвращен отправителю.