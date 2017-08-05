закрыть
5 августа 2017, суббота, 20:10
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Россия забраковала белорусский сыр

2
  • 5.08.2017, 17:57
  • 6,339
Фото с сайта spravka.ua

Ведомство вернуло 11 тонн сыра предприятия «Мстиславльмолоко».

В пункте пропуска «Красная Горка» 2 августа специалистами управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям был запрещен ввоз в РФ сыра «Российский молодой», выработанного белорусским производственным унитарным предприятием «Мстиславльмолоко», сообщает пресс-служба Россельхознадзора. Груз весом более 11 тонн направлялся в Москву.

В ходе проведения документарного контроля установлено, что ветеринарный сертификат выдан на сыр «Российский молодой», а при физическом досмотре данный вид сыра отсутствует.

Также на сыре «Черный графъ» с ароматом топленого молока, м.д.ж. 50 %, перевозимом в грузовом отсеке, нарушена транспортная упаковка.

Сыр возвращен отправителю.


Мнение

Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш
Эффект бабочки
Эффект бабочки Ирина Халип
Сковородка для Путина
Сковородка для Путина Михаил Ходорковский
Авантюры холуя
Авантюры холуя Владимир Халип


Интервью

Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Леонид Заико: «Пациенту» денег не давать!
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Юрий Хащеватский: Колхозная знать построила себе «Запретный город»
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов
Николай Статкевич: Мы рассчитываем на поддержку простых людей и поддержку патриотов