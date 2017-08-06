Как минчанин зарабатывает тысячи долларов на покере 6.08.2017, 16:29

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Как оказалось, удача в покере вовсе не важна.

Онлайн-покер при должных навыках способен приносить реальные деньги. К примеру, минчанин Илья ежемесячно получает пару тысяч долларов, участвуя в виртуальных турнирах и изредка садясь за стол в реальности. Он рассказал The Village Беларусь, как зарабатывать, зачем соблюдать распорядок дня и почему удача в покере не важна.

«Родные к покеру относятся хорошо»

Я начал играть где-то в 2015 году. Не самое удачное время, потому что пик онлайн-покера пришелся на 2006-2008-й, когда было очень много слабых игроков. В те времена можно было выигрывать, просто зная азы. Сейчас же все стало намного сложнее: игроки используют дополнительные программы, а в интернете очень много полезной информации в виде статей и видео.

Вначале я баловался фрироллами (турнирами, для участия в которых не нужно платить вступительный взнос, но есть гарантированный призовой фонд). А потом решил заниматься с тренером, решил, что так будет быстрее и экономичнее. Проходил групповое обучение в специальной академии покера, где у меня началось формироваться «покерное мышление».

Закончив, я начал участвовать в недорогих турнирах в небольших румах, вход в которые — до 5 долларов. В то время я учился в универе на маркетолога, у меня было много свободного времени, и я играл по шесть-семь часов в день. На тот момент это приносило мне порядка 300 долларов в месяц. Бывало, заканчивал месяц вообще в ноль, а бывало — и до 500 долларов. Одногруппники часто видели меня на парах с красными глазами: я не высыпался, никакого режима. Но уже тогда понял, что хочу в дальнейшем зарабатывать покером, а не проводить время на обычной работе.

Сейчас живу отдельно от родителей, снимаю квартиру. Надеюсь, в ближайшие несколько лет покер мне принесет достаточно, чтобы я мог позволить себе полгода пожить в другом месте. Как относятся родные? Хорошо, пока не прошу у них денег (смеется).

«Конечно, никакой основной работы у меня нет»

В оффлайне я играю редко, может, раз пять в год, все остальное время — онлайн. Мне так больше нравится, потому что в онлайне я один отыгрываю больше «рук» (игр), чем в реальности за то же время. Но не спорю, кому-то больше по душе «живая» игра.

У меня никогда не было страха проигрыша. Зачем садиться играть, если боишься поражения? Наоборот, меня всегда мотивировала возможность победить.

Чтобы развиваться в покере, нужно постоянно анализировать свою игру. Еще лучше — если у тебя есть постоянный тренер, который может свежим взглядом взглянуть на твою игру, обнаружить ошибки, что-то подсказать. Лично я проводил время на форумах, разбирал с друзьями раздачи, читал много англоязычных источников, иногда брал почасовые занятия у тренера.

Сейчас играю в турнирах со взносом до 30 долларов, это приносит мне несколько тысяч в месяц. Последний крупный выигрыш — около двух тысяч долларов в PokerStars Bounty Builder. Конечно, никакой основной работы у меня нет, но я учу английский язык. В будущем планирую перебраться в другую страну, поближе к морю. Может, буду заниматься веб-дизайном, мне нравится это направление.

Из вспомогательных программ на данный момент главная — это Holdem Manager 2. Она собирает статистику по твоим оппонентам: как часто они вступают в игру, скидывают. Без этой программы сейчас никуда. Также работаю с Icmizer 2. Для оффлайна, конечно, ничего такого нет, работает только память. Например, ты запомнил за столом определенного парня, знаешь, что он играет очень агрессивно. Твоя голова — вот вспомогательная программа в реальности.

«Покер — это не удача, а мастерство»

Многие сравнивают покер с рулеткой или казино. Это такое обывательское видение, в корне неверное. Покер — интеллектуальная игра. Да, в ней присутствует толика удачи, но если ты играешь много, то на первый план выходит твое мастерство.

Покер — это не удача, а мастерство, опыт и профессионализм. Нет, мне никогда не казалось, что все может рухнуть. Я соблюдаю «банкролл-менеджмент» (правила распоряжения денежным капиталом игрока в зависимости от лимита, позволяющие избежать полной его потери), который позволяет чувствовать себя комфортно.

В игре очень важно быть психологически подкованным. Бывают моменты, когда, что ни делаешь, не заходит. Значит, надо закрыть лобби рума, выйти прогуляться, увидеться с друзьями, отвлечься. А потом прийти с новыми силами и играть. Всегда придерживаться своей игры — это правило, которое работает.

Чувство реальности я не теряю, стараюсь всегда смотреть на вещи трезво. Соперники меня мало волнуют, я больше заинтересован в развитии собственных навыков.

Конечно, никто не застрахован от даунстриков (полоса невезения и плохой игры). Но, как я говорил выше, важно соблюдать банкролл-менеджмент и играть только на тех турнирах, которые тебе по карману, чтобы не оказаться у разбитого корыта.

«Никогда не сажусь играть, даже если немного пьяный»

Сейчас, в отличие от студенчества, я пытаюсь следить за своим питанием и сном. Стараюсь не катать ночью, что, правда, не всегда получается. Ем много фруктов, орехов, рыбу, курицу. С физическими нагрузками пока не очень, но это тоже очень важный аспект. Иногда могу расслабиться, выпить с друзьями в баре, но никогда не сажусь играть, даже если немного пьяный. К игре очень важно подходить в эмоционально правильном настроении: спокойным, уверенным, выспавшимся и сытым. Ты должен быть сконцентрирован только на игре и на своих соперниках. Этим профессионалы и отличаются от любителей: серьезным подходом, соблюдением режима дня и постоянным развитием.

Да, я подхожу к покеру очень серьезно, потому что он что-то вроде работы. Расслабишься, зазнаешься — и это сразу отразится на результатах. Мне повезло, что в Беларуси разрешен покер: плати налоги и не парься. Тем более процент не такой большой. В той же Америке игроки вынуждены отдавать почти 50 %. Но лучше всего, конечно, в Великобритании: там выигрыши вообще не облагаются.

Я подхожу к покеру очень серьезно, потому что он что-то вроде работы

В Минске часто проводятся оффлайн-турниры. Вот недавно я был на Belarus Poker Tour, пообщался со своим тренером вживую. Сыграл один турнир за 125 долларов, немного не дотянул до призов. Но оффлайн больше для души: почувствовать атмосферу, пообщаться, хорошо провести время. А вот онлайн — это работа.

Если ты новичок и хочешь зарабатывать покером, единственное, что я могу посоветовать, — развивайся. Учись, занимайся самообразованием, читай, смотри, впитывай, анализируй. Тяжело в учении — легко в бою.

Налоги и заработки

И спортивный покер, и онлайн-игра в Беларуси разрешены. Правда, игорным бизнесом позволено заниматься только юрлицам. Это занятие подлежит обязательному лицензированию. Так, на 1 июля 2017 года в Беларуси выдано 106 лицензий на осуществление игорной деятельности «в реальности».

Что касается уплаты налогов с выигрышей, то доходы, заработанные в иностранных онлайн-казино, считаются полученными от источника за пределами страны. Соответственно, облагаются подоходным налогом по общей ставке 13 % и уплачиваются в порядке, установленном законодательством РБ. Для этого физическое лицо предоставляет в налоговую инспекцию по месту регистрации декларацию по подоходному налогу до 1 марта года, следующего за отчетным. Он или она самостоятельно исчисляет налоговую базу для подоходного налога и уплачивает причитающуюся сумму до 15 мая года, следующего за отчетным.

Также 1 января 2016 года на Национальном правовом интернет-портале был опубликован закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам предпринимательской деятельности и налогообложения», который ввел подоходный налог в размере 4 % по доходам, полученным в виде выигрышей от организаторов азартных игр.

Ели игрок не уплатит налог, его ждут крупная пеня и административная ответственность с наложением штрафа за нарушение сроков представления налоговой декларации и неуплату подоходного налога (ч. 2 ст. 13.4 и ч. 1 ст. 13.6 Кодекса РБ об административных правонарушениях).

Беларусы регулярно становятся победителями различных международных турниров по покеру. Например, в марте этого года беларуский игрок в покер Никита Бодяковский, также известный как fish2013, выиграл турнир HK$500,000 Super High Roller в Макао. Денежный приз составил 420 тысяч долларов. До этого Никита уже побеждал на австралийских соревнованиях Aussie Millions $50,000 Shot Clock, получив 133 тысячи долларов, а также стал вторым на турнире Monte-Carlo One Drop Extravaganza.

Рекорд в «живом» покере для Беларуси поставил игрок Николай Поболь, который в 2012 году победил в главном соревновании Европейского покерного тура в Барселоне и получил чек на 1 миллион 7 тысяч евро и дорогие часы.

Что касается онлайн-покера, то здесь успеха достиг беларуский игрок под ником I am Bobbie. В 2015 году он занял четвертое место в онлайн-турнире в крупнейшем покер-руме PokerStars и выиграл 527 тысяч долларов.