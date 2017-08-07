В Беларуси собираются ввести ипотеку 7.08.2017, 9:56

Власти решают самый важный для них вопрос – как забирать ипотечные квартиры.

Ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года. Об этом в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный, сообщает БелТА.

Сейчас дорабатывают механизмы регулирования некоторых вопросов. "Важно, как будут изыматься квартиры при невозможности погашения долга. Думаю, в течение одного года эти механизмы будут", - отметил он.

По мнению министра, застройщикам жилья сегодня необходимо ориентироваться на возможности граждан и стремиться к возведению доступного жилья. Перед отраслью стоит задача также по снижению себестоимости строительства. "Сдержать рост квадратного метра уже удается. За первое полугодие стоимость квадратного метра при строительстве с господдержкой составляет в среднем Br804", - подчеркнул Анатолий Черный.