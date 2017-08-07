Павел Северинец: В Геннадии Федыниче увидели сильного лидера 7.08.2017, 14:27

Павел Северинец

Фото: charter97.org

Независимые профсоюзы сегодня – авангард демократических сил в Беларуси.

Об этом в интервью сайту Charter97.org заявил сопредседатель Белорусской христианской демократии Павел Северинец, комментируя «дело профсоюзов» и появление нового политзаключенного Игоря Комлика.

- «Дело профсоюзов» - это, безусловно, месть властей независимым профсоюзам, которые помогали белорусам во время весенних протестов. Ни о каких «налогах» речи не идет.

Вместо того, чтобы помогать рабочим, сегодняшний режим ведет их к нищете, а после виноватыми у властей являются те, кто белорусам помогает. В «деле профсоюза РЭП», мне кажется, есть и еще и тот момент, что в Геннадии Федыниче увидели сильного лидера, который способен и помогать многим людям, и принимать удар. Это дело, скажем так, направленно непосредственно против него.

Я также разделяю мнение, что у профсоюза РЭП одна из самых дееспособных, многочисленных и эффективных структур в демократических силах. Конечно, режим пробует наносить превентивные удары перед ожидаемыми осенними протестами.

Очевидно, что Игорь Комлик является политзаключенным. Людей, которые получают международную помощь и поддержку, а также солидарность всей Беларуси обвиняют в том, что они не платят налоги — это абсурд!

- На ваш взгляд, что сейчас нужно делать белорусами и международному сообществу, чтобы освободить политических заключенных?

- Во-первых, нужна солидарности внутри Беларуси. Например, как это было после Дня Воли и весенних протестов: белорусы собирали деньги, помогали, поддерживали активистов как могли. Все это нужно делать также для поддержки профсоюзов.

Завтра мы будем проводить пресс-конференцию по политзаключенным. Готовим также бумаги для рассылки международному сообществу.

Сейчас нужно убеждать европейцев быть более принципиальными, не закрывать глаза на проблему наличия в Беларуси политзаключенных.

Если европейцы сейчас не будут поддерживать нас в борьбе с диктатурой, то разочарование белорусов в Европе будет крепнуть.