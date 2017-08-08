Российского батюшку-сутенера отстранили от службы 12 8.08.2017, 7:45

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Фото: Пятый канал

В приходе Выборгской епархии бурно обсуждают злоключения священника.

В Выборгской епархии решили, что пока не стоит подозреваемому в торговле людьми и сутенерстве отцу Николаю (Кирееву) проводить службы.

Да и при всем желании посетить свой приход в поселке имени Морозова священник не сможет. Он находится в следственном изоляторе города Витебска.

Святого отца задержали на вокзале в компании двух проституток. Троица направлялась к автобусу до Санкт-Петербурга. Белорусские милиционеры объяснили, что эта операция - плод длительной оперативной разработки.

Следователи планируют в ближайшее время потребовать взять подозреваемого под арест. Сейчас священнику грозит лишение свободы от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как сообщает «Пятый канал», РПЦ не спешит делать выводы о виновности служителя, но надеется, что, даже если обвинения подтвердятся, подозреваемого передадут российской стороне. Поселок, где трудился отец Николай, небольшой. Прихожане все как один уверяют, этот тихий и скромный человек не мог в тайне организовать бордель.

На родине у него осталась жена и двое несовершеннолетних детей. Не исключают прихожане и того, что в компании проституток батюшка оказался пытаясь кому-то помочь. По словам верующих, человек он чуткий и мог пытаться спасти девушек от сексуального рабства. Но все это только домыслы - как священник оказался среди распутниц, вероятно, станет ясно в ближайшее время, когда белорусские сыщики завершат расследование.