Леонид Заико: Ипотека сделает богатыми банкиров 4 8.08.2017, 11:58

Леонид Заико

Сегодня в белорусской экономике действуют три ОПГ.

Как рассказал министр архитектуры и строительства Беларуси Анатолий Черный, ипотечное кредитование в Беларуси может заработать в течение года.

Экономист Леонид Заико рассказал «Радыё Рацыя» о том, кто будет иметь выгоду от ипотечных кредитов, и будут ли пользоваться последние спросом:

- Ипотека - это прекрасная вещь сделать богатыми наших банкиров. Пока они еще не такие богатые, у них норма прибыли - всего лишь 35 процентов.

В общем, на сегодняшний день в белорусских условиях действуют три группы ОПГ (организованных предпринимательских группировок).

Первая - чиновники, которые раздают дефицитную земля, а в Беларуси земля почему-то в дефиците. Вторая группа - банковская номенклатура. И третья - строительная.

Когда премьером был Вячеслав Кебич, свыше 70 процентов денег на строительство жилья были личными сбережениями граждан и лишь частично – деньгами предприятий.

Затем все перевернулось. До 90 процентов жилищных кредитов давали банки. Кредиты были по очень низким ставкам, многие из тех, кто был приближен к номенклатуре, пользовались этим. Строились по дешевой цене коттеджи, которые сейчас продают за миллион долларов. И, как только государство перестало давать деньги на субсидиарное жилье, то решили подключить ипотеку.

- Как белорусы отреагируют на ипотечное кредитование? Оно будет пользоваться спросом у населения?

- Людям в первую очередь я бы посоветовал тысячу раз все внимательно просчитать, прежде чем брать такой кредит. И посмотреть вообще, стоит ли его брать.

На мой взгляд, необходимость белорусов в жилья не столько экономическая, сколько социальная. Люди сначала стараются построить жилье, а уже затем считают свои заработки. Такие, безусловно, не откажутся и от ипотеки.

Но в первую очередь нужно думать, как получить высокооплачиваемую работу, а уже затем разрабатывать планы на квартиру. В этом плане сознание белорусов, к сожалению, немного деформировано.