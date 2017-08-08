Антон Геращенко: Во время учений «Запад-2017» возможны провокации 2 8.08.2017, 14:15

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Антон Геращенко

Фото: Facebook

Соседствующим с Беларусью странам нужно быть начеку во время российско-белорусских учений.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко не исключил, что во время российско-белорусских учений «Запад-2017» возможны мелкие провокации.

Отвечая на вопрос Charter97.org, есть ли вероятность того, что эти учения могут быть использованы для начала открытой агрессии против Украины, Геращенко сказал: «Беларусь и Россия хотят показать Польше, Украине и другим странам, что они «союзники». Для того, чтобы начать войну, Путину нужно будет объяснить своему народу, зачем это делать. По Донбассу это было понятно».

Депутат Верховной Рады Украины также отметил, что во время учений возможны провокации со стороны российских военных.

«Во время учений «Запад-2017» возможны мелкие провокации: пролет самолетов вблизи государственной границы, маневры рядом с Польшей и Украиной», - добавил Геращенко.

Напомним, учения «Запад-2017», которые проводит РФ, должны пройти в Беларуси с 14-го по 20 сентября.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак заявлял, что учения «Запад-2017» могут использоваться для начала агрессии не только против Украины, но и любой страны Европы.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес считает, что российско-белорусские учения «Запад-2017» могут выполнить роль «троянского коня».

По мнению министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна, Россия может использовать «Запад-2017», чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.