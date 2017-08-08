Белорусские предприниматели поставили вопрос ребром 1 8.08.2017, 22:38

ФОТО: kp.by

ИП требуют внести в Налоговый кодекс их предложения.

Сейчас в Беларуси обсуждают проект изменений в Налоговый кодекс на будущий год. Предприниматели говорят, что в нем практически нет ни одного прошлого предложения от бизнеса. К примеру, снижения налога на добавленную стоимость до 18% или же возможности более широко применять упрощенную систему налогообложения. Предприниматели требуют внести свои предложения, пишет onliner.by.

— В проекте проигнорированы практически все предложения, которые были направлены бизнес-сообществом в адрес Совета министров и Министерства финансов Республики Беларусь, за исключением отдельных технических уточнений и корректировок, — пишут в совместном письме Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М. C. Кунявского (БСПН им. Кунявского) и Белорусский союз предпринимателей (БСП).

— Обещание Лукашенко не вводить новых налогов и не повышать ставки по действующим выполнено, но не учтены предложения делового сообщества, направленные на финансовое оздоровление субъектов хозяйствования. Мы предлагали заложить нормы по реформе налогового законодательства в проект нового декрета Лукашенко. Представители Минфина и МНС заявили тогда, что реформу следует реализовывать не через декрет, а через Налоговый кодекс, пообещав отразить в нем предложения бизнеса. Увы, этого пока не произошло, — говорит сопредседатель правления, директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Что предлагают предприниматели?

1. Перейти на уплату налогов по факту поступления выручки, но не позднее 60 дней со дня отгрузки

— Такой шаг позволит белорусским компаниям пополнить оборотные средства и снизить затраты на привлечение кредитов для уплаты оборотных налогов, — объясняют бизнес-союзы.

2. Снизить ставку НДС хотя бы до 18%

— Аргументы Минфина и МНС о том, что в нынешних экономических условиях такое снижение невозможно, мы категорически отвергаем, — говорят предприниматели. — Похоже, министерства попросту не просчитали, насколько увеличится конкурентоспособность отечественных товаров и услуг, а также не учли, что снижение налоговой нагрузки приведет к росту товарооборота и в итоге к восполнению выпадающих доходов бюджета.

3. Упразднить право местных Советов депутатов применять повышающие коэффициенты к земельному налогу и налогу на недвижимость

— А также объединить оба платежа в один имущественный налог, — предлагают представители бизнеса. — Выпадающие доходы местных бюджетов можно компенсировать, несколько увеличив земельный налог, уплачиваемый физлицами, а также распространив налог на недвижимость на всех владельцев квартир. Сейчас налог на недвижимость почему-то уплачивают только собственники индивидуальных домов и те, кто владеет сразу несколькими квартирами.

4. Более широкое применение упрощенной системы налогообложения (УСН) и повышение порога годовой выручки до 4,9 млн рублей

— Нужно повысить порог до уровня России, — считают представители бизнеса. — Сейчас такой порог для организаций составляет 1,5426 млн рублей, для ИП — 168 тыс. рублей. Проект изменений в Налоговый кодекс лишь немного индексирует эти суммы с поправкой на инфляцию.

Кроме этого, предприниматели предлагают отменить ограничения по применению УСН в зависимости от состава учредителей коммерческой организации. Они считают, что такие ограничения противоречат взятому курсу на либерализацию условий хозяйствования.

5. Предоставить право в объединениях предпринимателей относить суммы членских взносов на затраты для целей налогообложения

— До сих пор эти платежи проводятся из прибыли субъектов хозяйствования, что демотивирует объединяться в бизнес-союзы, — считают представители бизнеса. — Со следующего года в Беларуси планируют сделать обязательной оценку регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов. Власти хотят возложить данную функцию на объединения предпринимателей. Это потребует от бизнес-союзов дополнительных расходов, которые можно было бы покрыть за счет расширения членской базы.

Письмо с такими требованиями бизнес-союзы направили в Минфин, Минэкономики, МНС, Совет по развитию предпринимательства, а также в Палату представителей и Совет Республики.

— Союзы будут ждать реакции на свое письмо в течение ближайших двух недель. Если адресаты никак на него не отреагируют или ответы будут лишь формальными, БСПН им. Кунявского и БСП обратятся в правительство и администрацию Лукашенко, — заключили бизнесмены.