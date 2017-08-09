Власти проигрывают независимому журналисту 2 9.08.2017, 11:36

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Александр Борозенко

Фото: «Радыё Свабода»

Нелепое дело против Александра Борозенко отправили на доработку.

9 августа в 10:00 в суде Первомайского района Минска возобновилось заседание по делу оператора «Белсата» Александра Борозенко. Судья захотел пообщаться с двумя понятыми, которые видели конфискованную технику Борозенко с чужими наклейками «Белсата».

Телеканал «Белсат» вел трансляцию из зала суда.

11:00 Дело возвращают на доработку в РОВД для исправления недостатков в протоколе. Оперуполномоченный Подрез, который составлял протокол, использовал понятие «торговый знак», такого понятия нет в законодательстве, поэтому и нарушения нет.

«Даже судья понял, что лучше сбросить ответственность на сотрудников. Может в Первомайском РОВД также поймут, что играют грязно и остановятся. Это дело может быстро остановиться, а может подвиснуть на несколько месяцев. Техника остается в первомайском РОВД», – говорит Александр Борозенко.

10:55 Адвокат просит провести психофизиологическую экспертизу на полиграфе. Отказано. Адвокат ходатайствовала о исправлении недостатков в протоколе от 18 июля.

10:52 Адвокат ходатайствует о проведении экспертизы по отпечаткам пальцев на наклейках. Отказано.

10:49 Защита Борозенко ходатайствует о приобщении заключения проверки на полиграфе. Напомним, в первый день рассмотрения дела судья отклонил вывод специалиста о проверке Борозенко на полиграфе (детекторе лжи), из которого ясно следует, что на видеокамере оператора никаких наклеек «Белсат» не было.

Александр Борозенко поддержал ходатайство, но судья отказал.

10:40 Выступает свидетель Артем Шрайбман. Его опрашивают о задержании 25 марта. Рассказывает о задержании журналистов на акции протеста.

«Сидели в автозаке три часа, после отвезли в Московского РОВД, поставили в шеренгу на 2 часа. Приехал пресс-секретарь МВД. Всех выпустили, Саша был единственным, кого тогда не выпустили».

Артем Шрайбман говорит, что наклеек и обозначений на камере не было. Говорит, что сотрудники милиции боялись, чтобы Борозенко не снимал их.

10:35 «Меня приятно удивил свидетель, который был понятым. Он не побоялся давления, сказал что его не опрашивали, что технику принесли позже, чем меня задержали, что объяснений не брали. У нас очень сильная оборонительная база, просто так технику не отдадим. Есть классификатор товаров и услуг. Мне инкриминируют 9 пункт. В случае, если я продаю технику как товар, сдаю в аренду и т.д., но мои действия – профессиональная работа – это другой класс, поэтому нет никакого нарушения», – говорит Александр Борозенко.

«Смысл и цель этого процесса не наказать Борозенко или защитить Белякова, а конфисковать технику, которую могут забрать после решения суда. Если суд решит, что Борозенко нарушал использование товарного знака, его заберут. Они могут конфисковать всю технику, которую забрали в рамках весеннего обострения», – говорит Алексей Минчонок.

10:30 Объявлен перерыв на 10 минут. Ждут свидетелей.

10:20 Выступает свидетель Дмитрий Подрез, оперуполномоченный Первомайского РОВД. Он составлял протокол 18 июля об административном протоколе. Судья спрашивает, почему он указал в протоколе технику как субъект, а не как объект. Тот не знает, что ответить, молчит.

10:16 Свидетель Алексей Минчонок, представитель Белсата в Беларуси. Адвокат спросила, используют ли сотрудники Белсата технику с наклейками. Минчонок: никогда не нарушали закон и не наклеивали никаких наклеек на технику. Никогда не видел наклейки на технике Александра.

10:15 Александр Борозенко спрашивает свидетеля, как он может объяснить, что формулировки допроса совпадают со вторым понятым. Тот говорит, что не знает, наверное, кто-то писал под копирку.

10:05 Выступает первый свидетель Александр Янковский. Рассказывает, как на Окрестина камеру доставали из пакета, в который положили при обыске. Он отмечает, что Борозенко сразу сказал, что наклейки не его.

10:00 Журналистам запретили снимать и фотографировать в здании суда, не только во время заседания, по устному распоряжению председателя суда.

Борозенко обвиняют по статье административного кодекса о нарушении авторских прав при использовании бренда «Белсат».

Журналисту грозит штраф от 460 до 1150 рублей, а также конфискация профессиональной техники телеканала «Белсат», которую забрали у Александра во время ареста 25 марта 2017 года на акции протеста. Алесь был единственным журналистом, который попал тогда за решетку на 15 суток. Обвинение звучало так: за брань в общественном месте. А уже 31-го марта в белорусских офисах «Белсата» прошли обыски. Как выяснилось, вся техника телеканала была в наклейках с логотипом компании. Тогда же, в СИЗО, на камере Борозенко неизвестно откуда появилась и наклейка «Белсат».