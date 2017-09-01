У Януковича в РФ родился сын 3 1.09.2017, 21:32

3,921

Виктор Янукович

Сыну беглого экс-президента Украины уже три года.

Виктор Янукович, экс-президент Украины занят отцовскими хлопотами. Как стало известно "Стране" из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Янукович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. Гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году.

Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже беременной.

Напомним, что в феврале этого года Янукович дал интервью газете Der Spiegel, в котором рассказал, что расстался с женой Людмилой. Их супружеская жизнь продлилась около 45 лет. Также он подтвердил, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки - Любовью Полежай.

Напомним, что у Полежай (в девичестве Садыкова) - есть дочь Мария от первого брака. Девочка вместе с мамой жила в Межигорье, а потом уехала в Ростов.

На момент проживания с Януковичем в Украине, Любовь владела салоном красоты Crystal Spa и руководила благотворительным фондом "Дорога будущего".

Сайт фонда уже не работает, вполне вероятно, что и сам фонд тоже прекратил существование. Как писала "Страна", Crystal Spa до сих пор функционирует на Оболонской набережной в Киеве. Там есть услуги сауны, массажа, косметолога. Цены не дешевые. Массаж, например, стоит 680 гривен за час.

У Виктора Янукович от брака с первой женой Людмилой родилось два сына: Александр и Виктор, который погиб в 2015 году во время ледовых автогонок на озере Байкал.

Людмила Янукович сейчас проживает в Крыму.