закрыть
1 сентября 2017, пятница, 22:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

У Януковича в РФ родился сын

3
  • 1.09.2017, 21:32
  • 3,921
Виктор Янукович

Сыну беглого экс-президента Украины уже три года.

Виктор Янукович, экс-президент Украины занят отцовскими хлопотами. Как стало известно "Стране" из источников в окружении Януковича, 67-летний Виктор Янукович воспитывает младшего сына, которому сейчас около трех лет. Гражданская супруга Любовь Полежай родила в России в 2014 году.

Получается, что покинула она Украину после событий на Майдане, будучи уже беременной.

Напомним, что в феврале этого года Янукович дал интервью газете Der Spiegel, в котором рассказал, что расстался с женой Людмилой. Их супружеская жизнь продлилась около 45 лет. Также он подтвердил, что живет в неофициальном браке с сестрой своей бывшей кухарки - Любовью Полежай.

Напомним, что у Полежай (в девичестве Садыкова) - есть дочь Мария от первого брака. Девочка вместе с мамой жила в Межигорье, а потом уехала в Ростов.

На момент проживания с Януковичем в Украине, Любовь владела салоном красоты Crystal Spa и руководила благотворительным фондом "Дорога будущего".

Сайт фонда уже не работает, вполне вероятно, что и сам фонд тоже прекратил существование. Как писала "Страна", Crystal Spa до сих пор функционирует на Оболонской набережной в Киеве. Там есть услуги сауны, массажа, косметолога. Цены не дешевые. Массаж, например, стоит 680 гривен за час.

У Виктора Янукович от брака с первой женой Людмилой родилось два сына: Александр и Виктор, который погиб в 2015 году во время ледовых автогонок на озере Байкал.

Людмила Янукович сейчас проживает в Крыму.


Мнение

Коммунисты, назад!
Коммунисты, назад! Ирина Халип
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя»
Топ-5 тэзісаў мэму «Вяйшнорыя» Севярын Квяткоўскі
Послушай Лукашенко и сделай наоборот
Послушай Лукашенко и сделай наоборот Леонид Злотников
Как консолидировать нацию
Как консолидировать нацию Николай Статкевич


Интервью

Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Войска Вейшнории придут на помощь Новгородской республике и Тверскому княжеству
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Вадим Кабанчук: Белорусские патриоты будут действовать
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Юрий Хащеватский: Лукашенко похож на старшину из анекдота
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского
Ольга Николайчик: Мы – потомки Острожского и Калиновского