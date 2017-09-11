Фотофакт: Житель Горок постирал белорусские монеты 24 11.09.2017, 11:58

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Банк теперь отказывается принимать эти деньги.

«Перед стиркой карманы не проверил. Постирал. Высушил. Банк на обмен не взял», — сообщил житель Горок и прислал фото заржавевших белорусских монет в редакцию horki.info.

Некоторые монеты на снимке сложно идентифицировать — настолько сильно металл на них окислился. При этом среди них можно заметить белорусские монеты номиналом две, пять и двадцать копеек.

В каком именно банке хотел обменять заржавевшие после стирки монеты житель Горок, не указано.

Год назад могилевчанин положил в карман новую двухрублевую монету целой, а достал ее по частям — центральная часть, отлитая из светлого металла, отделилась от внешнего кольца из металла желтого цвета.

Нацбанк уже объяснил, какие монеты являются платежеспособными, а какие — необходимо обменять. Для установления возможности обмена поврежденных монет кассир осматривает их повреждения, говорится в Инструкции № 211 Нацбанка.

Обмену подлежат монеты, повреждения которых не препятствуют однозначной идентификации их номинала и принадлежности к монетам Беларуси. Монеты, полностью утратившие изображения и надписи (буквенные и цифровые) на аверсе, реверсе и гурте либо сохранившие их фрагменты, которых недостаточно для однозначной идентификации номинала монет, не подлежат обмену и возвращаются клиенту, говорится в документе.