Семейная пара из-под Гомеля за день собрала в лесу «ковер из грибов» 19 12.09.2017, 16:24

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За одну вылазку в лес гомельчане собрали пять пакетов, одно ведро и одну корзину грибов.

В субботу, 9 сентября, Инна Ермалович вместе с супругом выбралась в лес на «тихую охоту» и принесла домой богатый урожай грибов, пишет tut.by.

Фотографиями «улова» жительница городского поселка Октябрьский Гомельской области поделилась на своей странице в социальной сети.

Фото: Инна Ермоленко/ok.ru

В комментариях под снимками Инна Ермалович пояснила, что за одну вылазку в лес она с супругом собрала пять пакетов, одно ведро и одну корзину грибов.

Фото: Инна Ермоленко/ok.ru