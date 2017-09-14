Миорский активист через суд добился восстановления на работе 2 14.09.2017, 9:59

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Сергей Васильев

Сергей Васильев показал, как можно выигрывать бой у системы.

Витебский областной суд поставил точку в деле незаконного лишения работы миорского активиста Партии ОГП Сергея Васильева, сообщает сайт spring96.org.

4 сентября в областном суде рассматривалась кассационная жалоба на решение Миорского районного суда о его восстановлении на работе директором сельского дома культуры. Инициировал подачу жалобы районный отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, где и принималось решение об увольнении активиста с работы.

Как сообщил Васильев правозащитникам «Весны», решение районного суда о его восстановлении на работе оставлено в силе, а жалоба без удовлетворения.

Сергея Васильева уволили с работы сразу после Дня воли 25 марта. Он убежден, что это связано с его активной гражданской позицией и политической деятельностью. Накануне 25 марта сотрудники милиции целую ночь дежурили возле его дома, утром спрашивали, куда он собирается ехать, однако активист все же добрался до Минска и принял участие в праздновании Дня Воли.

На другой день Васильеву сообщили, что его увольняют. Однако активист обжаловал приказ в суде Миорского района, который 18 мая признал увольнение необоснованным. Местные чиновники от культуры не согласились и подали кассационную жалобу в областной суд, но дело проиграли.

Кстати, это не первый случай преследования активиста по политическим мотивам. Проблемы с работой у него начались еще после ареста за Площадь 2010 года. Несколько лет он ухаживал за больной матерью, а после того, как мать умерла, активиста не хотели нигде устраивать на работу. В конце Сергей Васильев, который имеет два высших образования и много лет работал учителем, с трудом устроился грузчиком на завод.

Сейчас Сергей Васильев готовит встречный иск к миорским идеологам. Через суд он будет добиваться компенсации материального и морального вреда, причиненного ему незаконным увольнением с работы.