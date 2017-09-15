«Власти ума не хватает» 2 15.09.2017, 15:52

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При нынешних руководителях экономика превращается в поле для афер.

Европейский союз выделит Европейскому банку реконструкции и развития (ЕБРР) 6 миллионов евро на поддержку малого и среднего бизнеса в Беларуси. Соответствующее соглашение между ЕС и ЕБРР подписано 13 сентября в Министерстве экономики в Минске.

6 миллионов евро – это много или мало? Действительно ли получит эти деньги малый и средний бизнес? Об этом руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин рассказал «Завтра твоей страны».

— Такие ресурсы лишними не бывают, — говорит лидер предпринимателей. — Вообще есть две возможности: либо выделяется грант для технической или консультационной помощи, либо кредитный ресурс. Если это грант для оказания технической помощи, он, скорее всего, достанется структурам, которые хорошо себя зарекомендовали в работе с ЕБРР, и не факт, что эти консультации и исследования будут полезны белорусскому малому бизнесу. Но кто-то от этого что-то получит.

Если же банк выделяет кредитные средства для белорусских банков в рамках кредитной линии, то уже белорусские банки будут выдавать средства для белорусских субъектов малого предпринимательства.

— 6 миллионов евро – это много или мало?

— Насколько я понимаю, никогда кредитные линии полностью до конца не использовались. Деньги оставались, соответственно, эти деньги не так востребованы в Беларуси. Или у нас не так много заемщиков, удовлетворяющих этим требованиям.

— Нужна ли вообще такая поддержка со стороны ЕББР белорусскому малому и среднему бизнесу?

— Если кто-то получает доступные кредитные ресурсы – это уже хорошо. У нас не так много дешевых кредитных ресурсов. Как правило, эти деньги дешевле, чем белорусские. Хотя в Беларуси и так избыток кредитных ресурсов.

У нас не хватает проектов, которые можно было бы кредитовать. У нас не хватает платежеспособных заемщиков, а это свидетельствует о том, что в Беларуси малое и среднее предпринимательство переживает не лучшие времена. И возможность получить кредит пусть и на неплохих условиях – не самое главное для развития бизнеса. Сначала нам нужно создать условия для развития бизнеса, а потом он уже будет гоняться за ресурсами. Пока же у нас ресурсов больше, чем бизнеса.

— Чего сегодня не хватает для того, чтобы малый и средний бизнес почувствовал себя более уверенно?

— Ума не хватает. Не хватает политической воли, желания, способности со стороны государственного аппарата, чиновничества для создания условий для малого, среднего, крупного – для любого бизнеса. У нас бизнеса как такового не особо много. У нас есть успешные относительно богатые люди, имеющие какие-то связи во властных кругах, но это нельзя назвать полноценным бизнесом. Как мы видим, любовь властей предержащих – явление непостоянное: сегодня ты олигарх, а завтра – подсудимый или заключенный.

Не хватает прозрачности, стабильности, не хватает гарантий, защиты собственности, не хватает покоя. Да, количество проверок снизилось, стали меньше дергать бизнес, но все равно давление со стороны государства избыточно, никто не может быть уверен в том, что заработав денег, он их не потеряет, что законодательство не изменится задним числом, и придется выплачивать суммы в пользу государства. И пока государство будет так относиться к бизнесу, у нас будут появляться предприниматели и бизнесмены не очень умные и честные, но достаточно хитрые, умеющие находить обходные пути, налаживать контакты с чиновниками. И экономика у нас будет такая, какая есть.