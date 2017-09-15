«Фокусники» из ЖКХ делают состояния на капремонтах 15.09.2017, 16:07

При проведении капремонтов между собой тесно связаны сферы ЖКХ и строительства, которые обе коррумпированы.

Большинство преступлений в сфере ЖКХ имеют коррупционную направленность и связаны со злоупотреблениями служебными полномочиями, хищениями, взятками. А когда ЖКХ объединяет усилия со строительством, не менее сложной сферой, нарушения вырастают в разы. При проведении капитальных ремонтов жилых домов как раз и происходит такое опасное для казны слияние, пишет intex-press.by.

«Получаем отписки»

Жильцы дома №4 на улице Мицкевича в Барановичах ждали капитального ремонта почти полвека. Он начался в октябре 2016 года. Ремонт уже закончен, однако более трех месяцев жильцы, которые разочарованы качеством работ, пытаются добиться ответов на свои вопросы. Хозяева квартир подозревают, что не весь объем работ, который значится в смете, на самом деле был выполнен, и не все средства, выделенные на капремонт, были использованы по назначению.

– Когда у нас начали появляться первые сомнения, мы написали письма в горисполком, ЖРЭУ, обращались даже в прокуратуру. Мы просили предоставить нам проект, сметы, а также акты выполненных работ, но отовсюду получали так называемые «отписки», – рассказывают жители дома.

Потратив немало времени и «обив» не один порог, проектно-сметную документацию жильцы все же заполучили. Однако желаемого результата долгожданное обладание несколькими пачками документов не принесло: акты выполненных работ так и остались за семью печатями.

Жители дома, которых на время капитального ремонта никуда не отселяли и которые могли наблюдать за проведением ремонта, признаются, что могут лишь предполагать, какие из работ, предусмотренных проектом, не были выполнены.

В 2014–2016 годах Барановичское КУРЭП «ЖРЭУ» потратило на капремонты 10,5 млн рублей деноминированными. Из них 5,3 млн рублей – из средств городского бюджета, еще 5,2 млн рублей – из денег, уплачиваемых горожанами на капремонт.

Приписки, обсчеты

В текущем году барановичские специалисты Госконтроля совместно с Барановичским межрайотделом управления Департамента финансовых расследований КГК РБ и ОБЭП Барановичского ГОВД проверили работу КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» и разобрались в нюансах капремонта за 2014–2016 годы. Наведение порядка в системе ЖКХ – поручение, которое дал Комитету госконтроля президент. Власти надеются, снизив затраты в этой сфере, добиться снижения себестоимости услуг ЖКХ, а значит, финансовой нагрузки на население.

Вывод, к которому пришли специалисты по итогам проверки в Барановичах, однозначен:

– КУРЭП ЖРЭУ не обеспечило в полной мере соблюдение законодательства при использовании средств, направляемых на капремонт жилых домов города Барановичи, – говорит Олег Данилов, председатель Барановичского межрайонного комитета госконтроля.

В 10 из 22 проверенных жилых домов, где проводился капремонт, установлены факты завышения стоимости строительства за счет приписок объемов работ и стоимости материалов, неприменения понижающего коэффициента к затратам, предложенным подрядчиком на торгах.

Из-за системных нарушений и недостатков при выполнении работ по капремонтам стоимость работ была завышена на 44 тысячи рублей из бюджетных средств и на 15 тысяч рублей из денег населения (деноминированными).

Покупали окна в 2,5 раза дороже

Нарушения, которые Госконтроль называет «системными», носят очень разнообразный характер: одни кажутся досадными ошибками, другие такими не кажутся совсем.

Например, то, что работы по капремонту КУРЭП «ЖРЭУ» редко делало своими силами и почти в 90% случаев нанимало генподрядчиков, кажется его личным хозяйственным вопросом. Однако Олег Данилов говорит, что если бы КУРЭП «ЖРЭУ» выполняло капремонты своими силами, то расходы на проведение ремонтов могли быть процентов на 40 ниже.

А вот то, что при капремонте дома №71 на улице Кирова в сметную документацию, по оценке Госконтроля, «необоснованно» вносились изменения уже после завершения строительства, вызывает вопросы. В результате стоимость капремонта с модернизацией первой очереди возросла на 11,5 тысячи руб. На этом объекте генподрядчик, например, закупал у поставщика окна в 2,5 раза дороже их реальной стоимости! При предельно допустимой нормативной рентабельности в 25% к плановой себестоимости, рентабельность оконных блоков, производимых поставщиком, достигала 170% – почти в 7 раз выше предельной.

Кручу-верчу, корректирую

Еще один недочет, выявленный Госконтролем, – это бесконечные внесения изменений и корректировок в предпроектные обследования и проектирования. Из-за этого при капремонте дома №18 на улице Ленина, а также при капремонте кровли дома №2 на улице Жукова были составлены акты на дополнительные работы. Стоили эти «допуслуги» соответственно 55% и 24% от общей стоимости выполненных по объектам работ. Генподрядчики не в полном объеме делали более дешевые изначально заявленные работы, но при этом выписывали акты на дополнительные необязательные, зато дорогостоящие работы.

Примерно по такой же схеме корректировалась и проектная документация. В 2015 году документацию «правили» по 21 жилому дому, что стоило бюджету 11 тысяч рублей. В 2016 году – по пяти жилым домам, это обошлось в 6,32 тысячи рублей. Такие дополнительные корректировки легко списать на низкий уровень квалификации специалистов, которые работали над документами. Однако Госконтроль обратил внимание на то, как при корректировке исчезали работы, которые приносят меньше денег подрядчикам, и появляются те, которые при минимуме усилий стоят максимально дорого. Такие решения могут приниматься только при обоюдном согласии подрядчика и заказчика – КУРЭП «ЖРЭУ».

Компенсировали ущерб

В результате проверки Госконтроль пришел к выводу, что КУРЭП «ЖРЭУ» не принимались действенные меры по недопущению завышения стоимости строительства объектов капитального ремонта жилых домов. Как следствие, указывает на прямую связь Госконтроль, на протяжении ряда лет предприятием не выполнялись доведенные показатели по экономии ресурсов, а также вводу в эксплуатацию общей площади квартир в жилых домах после капремонта. В 2015 году последний показатель был выполнен на 84%, в 2016 году на 83%.

По выявленным правонарушениям, сообщил Олег Данилов, проводится административный процесс в отношении пяти юридических лиц, 21 должностное лицо привлечено к административной ответственности.

Материалы проверки для дачи правовой оценки переданы в правоохранительные органы.

Как уводят деньги при капремонтах

По мнению Владимира Ковалкина, руководителя проекта «Кошт урада» в рамках проекта BIPART, при проведении капремонтов между собой тесно связаны сферы ЖКХ и строительства. Обе они – коррумпированы.

– При этом вторая еще более коррумпирована, чем первая. Сферу строительства даже исключили из Закона «О государственных закупках товаров (работ, услуг)». Около 80% закупок в строительстве имеют коррупционную составляющую, а средняя норма отката – 10% от суммы контракта по оценке проекта «Открытые закупки», – отмечает Владимир Ковалкин.

Распространенная коррупционная схема – фиктивные тендеры, когда заказчик и подрядчик идут на сговор: задолго до проведения тендера встречаются, оговаривают работы, цену, характеристики предмета закупки, а также размер «отката».

– Так они отдают подряд или поставку «нужному» юрлицу. В тендерную документацию вносятся требования, которые подстроены именно под заранее определенного победителя – особые требования к товару или услуге, минимальный штат сотрудников, наличие сертификата и т. д., – говорит Владимир Ковалкин.

А на открытом тендере вместе с «нужной» фирмой участвует и фирма, с которой у будущего победителя есть договоренность на субподряд и на откаты. В итоге заказчик подписывает контракт с «нужным» ему подрядчиком.

– Однако не все нарушения в сфере ЖКХ и строительства – это коррупционные схемы. Иногда все нарушения сводятся к банальной халатности должностных лиц, – считает Владимир.

Другой эксперт, который согласился поговорить с журналистами на условиях анонимности, считает, что нарушения в КУРЭП «ЖРЭУ г. Барановичи» не отличаются от типичных нарушений в этой сфере в целом по стране и вполне вписываются в распространенную схему проведения капремонтов с «откатами».

– Все эти нарушения полностью вписываются в следующую схему. Предположим, что реальная цена капремонта дома – 20 тысяч долларов. Тендер выигрывает компания (лучше всего не местная – так труднее контролировать результаты работ), которая серьезно снижает реальную стоимость работ и объявляет, что возьмется за данный проект за 14 тысяч долларов. С ней, как с предложившей самую низкую цену (а другого победителя и быть не может, так как цена заведомо низкая), заключают договор. Компания становится генподрядчиком. Однако и заказчик, и генподрядчик понимают, что при реальной цене капремонта в 20 тысяч долларов сделать его за 14 тысяч – невозможно. Чтобы «вписаться» в эту сумму, генподрядчик предлагает заказчику отказаться от некоторых дорогостоящих видов работ, например, от утепления фасадов дома. Заказчик соглашается на такую схему. Почему – можно только догадываться.

Если, допустим, утепление дома стоит 10 тысяч долларов – ровно половину от реальной цены капремонта, то и оставшиеся работы стоят 10 тысяч долларов. Но на тендере генподрядчик заявлял, что капремонт сделает за 14 тысяч долларов. 4 тысячи долларов остаются «лишними». Просто положить их себе в карман – опасно. Поэтому корректируется документация, закупаются материалы у поставщиков по завышенным ценам и т.д. При такой схеме выигрывают все: на «подорожавших» материалах зарабатывает поставщик, а часть своего «заработка» он делит с генподрядчиком и заказчиком в виде «откатов». В итоге и капремонт вроде бы сделан, и по документам все «чисто», и все смогли заработать.

Применялась ли такая схема в Барановичах, разбираются правоохранительные органы.