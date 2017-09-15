Жители Кричева добились замены скандального мэра 5 15.09.2017, 18:48

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Фото: svaboda.org

Лукашенко пришлось «эвакуировать» опального председателя райисполкома Сысоева.

Новым руководителем Кричевского райисполкома был назначен Дмитрий Бочков.

До нового назначения Дмитрий Бочков был первым заместителем председателя Кричевского райисполкома Василия Сысоева. В Кричевском райисполкоме Дмитрий Владимирович курировал вопросы экономики и в целом отвечал за работу экономического блока.

Журналистам 6tv.by пока не удалось узнать достоверно, где же будет работать в дальнейшем бывший председатель Кричевского райисполкома Василий Сысоев.

Напомним, что за отставку Василия Сысоева с поста председателя местного райисполкома активно выступали многие кричевляне. На имя председателя Могилевского облисполкома Владимира Доманевского 27 июня было направлено коллективное обращение с требованием его отставки, под которым поставили свои подписи 418 жителей города Кричева и Кричевского района.

Подписавшиеся под обращением граждане обвиняли Василия Сысоева в развале предприятий, на которых держалась экономика района: старого цементного завода, райпо, «Кричевгрузавто» и многих других. По мнению подписантов, почти все сельхозпредприятия в районе находятся под угрозой банкротства, сокращается число коммерческих организаций и предпринимателей.