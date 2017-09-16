Cколько стоит больница для приближенных Лукашенко под Ждановичами 16.09.2017, 17:32

Фото: tut.by

Минздрав ищет деньги на больницу в Гомеле, а чиновники получат шикарную клинику под Минском.

Сообщение о направлении дополнительных средств в стройку появилось на сайте БелТА. Причем сообщалось это как бы между прочим. В числе объектов здравоохранения, которым положено дополнительное финансирование, скромно значился «медицинский клинический центр в Ждановичах», пишет «Салiдарнасць».

Но все поняли и без лишних слов. Потому что очень уж дорого обходится нам это чудо.

Информация о том, что для чиновников высшего ранга появится новая больница, была опубликована еще в сентябре 2013 года. Ориентировочная стоимость объекта называлась около 100 миллионов евро.

Александр Лукашенко тогда успокаивал граждан, еще не успевших очухаться от строительства Дворца независимости: мол, нечего беспокоиться, мы себе построим что-то скромное, а народу отдадим свою лечкомиссию (больница, которая находилась в ведении Управления делами Лукашенко).

— Это было бы намного дешевле для страны: мы отдаем Ладутько (тогдашний мер Минска — авт.) эту больницу, а вместо нее, чтобы город не тратил там 500 млн долларов на строительство новой больницы, могли бы в пять раз дешевле построить небольшой, компактный центр.

Впрочем, насколько это вышло дешевле, судите сами. В ноябре 2014 года уже сообщалось, что строителей клиники на Минском море дополнительно простимулируют. Как следует из указа, в 2014 году работы будут финансироваться за счет средств бюджета Минска; в 2015–2017 годах ежегодно в размере: 25% – из средств республиканского бюджета в рамках государственной инвестиционной программы; 75% – из средств бюджета столицы. Был также предусмотрен ряд льгот в части уплаты налогов и сборов.

Но так уж бывает со «скромными» больницами и прочими «экономными» стройками, что деньги на них быстро кончаются. А лучшего способа финансирования своих объектов, кроме как из карманов белорусов, власти не придумали.

А в это время на сайте Минздрава висит сообщение о «сборе средств для детской больницы» в Гомеле. Решение о строительстве нового комплекса больницы было принято много лет назад, только вот денег на нее все не находилось.

Лукашенко даже призывал население сбросится.

— Я готов свою зарплату отдавать. Надо собирать понемногу, чтобы это была общенародная стройка, а не надеяться только на республиканский бюджет, — заявил Лукашенко в июне 2016 года.

Но, судя по всему ни зарплаты Лукашенко, ни республиканского бюджета на больницу в Гомеле не хватило. А вот на cвою клинику хватило. И можно не сомневаться, что это будет ультросовременное учреждение с новейшим оборудованием, где наши заботливые чиновники смогут поправить свое здоровье.

Казалось бы, за столько лет белорусов сложно удивить циничным отношением к ним власти, но раз за разом ей опять это удается.