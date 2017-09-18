Белорусские власти «колдуют» над ценами на бензин 2 18.09.2017, 12:56

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Долгое время сдерживать цены правительству не удастся.

В Беларуси после двухлетней «заморозки» автомобильное топливо с марта 2017 года подорожало примерно на 5%. После июньского совещания с участием президента ожидалось, что оно будет и далее дорожать с учетом курса на ускорение программ модернизации НПЗ. Но правительство взяло паузу. Как долго она продлится, пишет Татьяна Маненок для Белрынка.

По данным Белрынка, недавно концерн «Белнефтехим» подготовил обоснование о необходимости повысить цены на внутреннем рынке на автомобильное топливо на 2 копейки. Однако пока это предложение в правительстве не поддержали.

Продажи на внутреннем рынке нерентабельны

Белорусские нефтяники надеялись, что после совещания 1 июня 2017 года многие проблемы, стопорящие модернизацию отечественных НПЗ, удаться снять. Чтобы ускорить намеченные масштабные программы развития, нефтяники попросили правительство о господдержке. В том числе речь шла о необходимости дальнейшего повышении цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке.

Напомним, в этом году во избежание обострения протестных настроений в обществе и разгона инфляции в Беларуси была избрана «копеечная» тактика повышения цен на моторное топливо.

В течение марта-июня 2017 года ценники на него поменялись несколько раз, и в итоге цена автомобильного топлива увеличилась примерно на 5%. Нефтяники, между тем, предлагали повысить цену на 10%.

Профильные эксперты поясняют, что цены на автомобильное топливо в Беларуси были рентабельными для НПЗ при цене нефти около 45 доллара за баррель и курсе 1,4 рубля за доллар. Сейчас же цена нефти выросла и колеблется в пределах 52 доллара за баррель, а доллар стоит более 1,9 рубля. Это означает, что поставки топлива на внутренний рынок для НПЗ пока остаются нерентабельными.

Удержать ценники помогла конъюнктура

Надо полагать, что притормозить изменение ценников на белорусских АЗС помогла мировая нефтяная конъюнктура. Если по итогам 2016 года средняя цена нефти составила 41,9 долларов за баррель, то в первом полугодии 2017 года средняя цена Urals достигла 50,3 долларов за баррель.

Именно она в первую очередь помогла белорусскому спецэкспортеру нефтепродуктов — Белорусской нефтяной компании — повысить в I полугодии 2017 года экспортную цену корзины нефтепродуктов в 1,55 раза. В результате прирост экспорта нефтяной отрасли составил порядка 930 млн. долларов и компенсировал потери, полученные в результате сниженных объемов переработки нефти. Напомним, белорусские НПЗ снизили объем переработки нефти в 1 полугодии 2017 года на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. — до 9,140 млн. тонн в связи с сокращением поставок нефти из РФ.

Таким образом, это обстоятельство также могло отсрочить принятие решения о повышении цен на автомобильное топливо.

…И присмиревшая инфляция

За последние два года цены на нефтепродукты в Беларуси на внутреннем рынке на фоне заморозки ценников снизились на 25% в долларовом эквиваленте. В этом году инфляцию в Беларуси удалось немного усмирить, что также могло повлиять на темпы подорожания автомобильного топлива.

По данным Нацбанка, в августе 2017 года в годовом выражении прирост потребительских цен оценивается на уровне чуть ниже 6%, базовая инфляция — около 5% в годовом выражении. В целом ожидается, что по итогам 2017 года прирост потребительских цен не превысит 7%, считают в Нацбанке.

Еще один, возможно, сдерживающий фактор для белорусских ценников на автомобильное топливо – более выгодные условия импорта российской нефти, позволяющие в текущем году Беларуси реэкспортировать 6 млн. тонн российской нефти с уплатой экспортных пошлин в белорусский бюджет.

Напомним, по договоренности с Россией в 2017 году Беларусь сможет импортировать 24 млн. тонн нефти: 18 млн. тонн – для переработки на белорусских НПЗ и еще 6 млн. тонн – для реэкспорта. Реэкспорт российской нефти поможет белорусскому бюджету дополнительно получить 300-400 млн. долларов. Эти деньги правительство может в том числе направить на поддержку программ модернизации белорусских НПЗ и таким образом отсрочить повышение цен на автомобильное топливо на внутреннем рынке.

Российский импорт нефтепродуктов: благо для бюджета и потребителя, дискомфорт для «Белоруснефти»

Есть еще одно обстоятельство, которое также сдерживает рост ценников на моторное топливо в Беларуси. Это поставки российского бензина и дизтоплива в Беларусь. В этом году российские нефтяные компании, ранее снизившие до минимума объем давальческой переработки нефти на белорусских НПЗ, продолжают активно завозить топливо для поставки на свои АЗС в Беларуси.

Об этом красноречиво свидетельствуют статданные. В первом полугодии Беларусь увеличила импорт нефтепродуктов на 108% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 1,440 млн. тонн. При этом затраты на импорт нефтепродуктов увеличились на 105,6% в сравнении с аналогичным периодом 2016 года, или на 238,673 млн. долларов, до 464,688 млн. долларов.

Львиная доля этого импорта — поставки российских нефтепродуктов. Из России в Беларусь в январе-июне 2017 года было поставлено 1,413 млн. тонн нефтепродуктов (на 109,2% больше, чем в январе-июне 2016 г) на 440,172 млн. долларов (+111,5%, или +232,063 млн. долларов).

Импорт российских нефтепродуктов выгоден белорусскому бюджету. Поскольку российские нефтепродукты закрывают часть потребностей белорусского внутреннего рынка, то Беларусь может больше экспортировать нефтепродуктов, а значит, получить больший объем экспортной пошлины на нефтепродукты, которая перечисляется в белорусский бюджет.

Еще один эффект такого импорта: растет конкуренция за внутреннего потребителя, что подстегивает ведущего госигрока этого рынка — объединение «Белоруснефь» — более гибко реагировать на ситуацию.

Благодаря предоставлению скидок на бензин АИ-95 «Белоруснефть» за последнее время увеличила долю розничного рынка по реализации бензина АИ-95 на 8,8 процентных пунктов — до 67,2%. В результате продажи АИ-95 в сети «Белоруснефти» по итогам полугодия 2017 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48%. В то же время доля рынка реализации дизельного топлива через АЗС «Белоруснефти» продолжает снижаться. Причина в том, что «Белоруснефть», в отличие от коммерческих организаций, не может предоставлять скидки на дизтопливо. В то время как у крупных коммерческих предприятий, закупающих дизельное топливо в России, есть возможность делать скидки на него до 12%.

В России будет расти профицит бензина, а значит вырастет экспорт

Эксперты предупреждают о росте профицита моторного топлива России, отмечая при этом, что это вряд ли приведет к снижению цен, напротив, они продолжат рост.

Цены на внутреннем рынке и так очень низкие: налоговая система поменялась, акцизы выросли, но нефтяникам не разрешили быстро переложить их в цены на бензин, отмечает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Рентабельность АЗС сильно упала, и теперь цены на бензин должны расти темпами намного выше инфляции. Это уже происходит. В 2017 году цена на бензин Аи-92 в среднем вырастет на 7,3-8,5%, причем основной рост уже произошел в первой половине 2017 года.

В 2014-2016 годах профицит бензина в России составлял 4,1-4,6 млн. тонн, эти объемы нефтяные компании экспортировали. В 2017 году профицит резко вырастет, и российские компании могут экспортировать 7,2 млн. тонн топлива, прогнозируют эксперты Vygon Consulting.

Профицит вырастет в основном из-за роста производства бензина: в 2017 году объем выпуска может вырасти на 5%, до 42 млн. тонн, в 2018 году — еще на 9%, до 45,9 млн. тонн. При этом спрос на бензин, потребление которого впервые упало в России в 2016 году, продолжит снижаться в 2017-2018 годах, хотя и незначительно (на уровне 1% в год).

Лишний бензин нефтяные компании, скорее всего, будут поставлять на экспорт на Ближний Восток (например, в Иран, где наблюдается дефицит топлива), а также в Африку, которую многие компании рассматривают сейчас как точку роста, считает старший консультант Vygon Consulting Дарья Козлова.

Профицит бензина может давить на цены, но вряд ли серьезно будет на них влиять, отмечает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Если цены на внутреннем рынке сильно упадут, нефтяники начнут отправлять больше бензина экспорт и на рынке вновь сложится дефицит, что приведет к восстановлению цен.

В 2018 году профицит автомобильного бензина в России может превысить 10 млн. тонн, отмечают эксперты. С учетом мощности российских НПЗ излишки могут достигнуть 11,3 млн. тонн. Этот объем топлива будет экспортирован.

В Беларуси ищут компромиссную цену

Сколько «лишнего» российского бензина «хлынет» в Беларусь, будет зависеть от ценников на топливо на местном рынке. Отметим, что на начало июля 2017 года литр дизтоплива в Брянске стоил 62 цента, в Беларуси – 66 центов, АИ-95 в Брянске стоит 64 цента, в Беларуси – 66 центов. Таким образом, поставлять российское моторное топливо в Беларусь российским нефтяным компаниям было выгодно.

По оценкам белорусских профильных экспертов, в Беларуси оптимальная цена бензина с учетом мировой цены в пределах 50-55 долларов за баррель, а также влияния налогового маневра на нефтяную отрасль должна быть установлена на уровне 91 цента за литр.

Вряд ли правительство решится повысить ценники на топливо до этого уровня. Но то, что сдерживать цены долгое время правительству не удастся, — это очевидно. По имеющимся данным, сейчас в правительстве находится в поиске компромиссного решения по этому вопросу.