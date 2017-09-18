Россия повышает цены на бензин 1 18.09.2017, 14:40

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Повышение акцизов в РФ может отрекошетить и по белорусским автолюбителям.

Решение дополнительно поднять акцизы на топливо принято на бюджетных совещаниях в правительстве РФ. Произойти повышение должно в два этапа – по 50 коп. за 1 л с 1 января и с 1 июля, рассказали изданию «Ведомости» несколько федеральных чиновников.

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.

Дополнительные доходы бюджетной системы составят 55–60 млрд руб., говорят чиновники. Около 60 млрд, оценивает директор Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов, плюс к тем 25 млрд руб., которые бюджет получит от индексации акцизов на инфляцию.

Из-за повышения акциза на 50 коп. 1 л топлива в рознице может подорожать на 1,5%, или на 60 коп., цитирует федеральный чиновник письмо Минэнерго в Минфин и аппарат правительства, а есть еще рыночные риски роста цен до конца 2017 г. на 2,8 руб. за 1 л. При индексации на инфляцию средняя цена топлива может превысить в 2018 г. психологически важные 40 руб., цитирует он письмо. Минэнерго предлагает повышать акцизы 1 апреля и 1 сентября, дополнительные доходы составят 39 млрд руб.

Представители Минфина, Минэнерго, Минтранса, вице-премьеров Аркадия Дворковича и Дмитрия Козака либо не ответили на запрос, либо отказались от комментариев, ссылаясь, в частности, на то, что бюджет еще не утвержден правительством. Наталья Тимакова, пресс-секретарь премьер-министра Дмитрия Медведева, не комментирует бюджет до его рассмотрения в понедельник на правительстве.

Один из чиновников говорит: решение предварительное, но вряд ли в понедельник изменится.

Могут учесть политические риски накануне выборов и решение пересмотреть, допускает другой чиновник: странно бороться с инфляцией, повышать МРОТ до прожиточного минимума и одновременно принимать решения, которые будут способствовать росту цен.

Срок полного переноса акцизов в цену на АЗС в последние годы варьировался от 1 до 14 месяцев, отмечает Борисов.

Рентабельность переработки очень низкая, повышение акцизов критическим образом касается всех – производители топлива полностью или практически полностью заложат его в стоимость конечной продукции, уверен человек в одной из нефтяных компаний.

Рост акцизов не создает большого риска для инфляции, отмечает главный экономист ING Дмитрий Полевой, но то, что правительство в последний момент перед внесением бюджета принимает такое решение, – нехороший знак: лоббистский напор усиливается, любые решения могут быть изменены в любой момент.

Представители нефтяных компаний не говорят, как повышение акцизов скажется на них. Если внешние цены на нефтепродукты продолжат расти, а рубль не будет пропорционально укрепляться, то в условиях низкого спроса (особенно зимой) перенести акцизы максимально быстро будет практически невозможно, уверен Борисов. При наиболее неблагоприятном для отрасли сценарии маржа среднего российского НПЗ может снизиться с текущих 1400 до 1000–1100 руб. за 1 т, прогнозирует он.

Инициатива исходит от Минтранса, которому нужны деньги, в частности, на строительство трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области, говорят несколько чиновников. Об этом писала и газета РБК. Другой претендент на деньги – трасса «Таврида» в Крыму, указывает чиновник финансово-экономического блока. Представители глав Калининградской области и Крыма не смогли в воскресенье ответить на вопросы «Ведомостей».

Прибавка к федеральному дорожному фонду может пойти на «Тавриду» и «Приморское кольцо», остальное – региональным дорожным фондам, замечает гендиректор Infranews Алексей Безбородов. Есть поручение президента увеличить в доходах от топливных акцизов долю регионов, напоминает федеральный чиновник. С 2015 г. она сокращалась, а федеральная выросла с 0 до 38,3% в этом году и достигнет в 2018 г. 42,6%. Президент РФ Владимир Путин поручал проработать возможность с 2019 г. вернуть регионам акциз на топливо: иначе будем на телегах там ездить. За счет акцизов федеральный бюджет частично помогает регионам с общефедеральными проектами, объяснял тогда министр финансов Антон Силуанов, передача части доходов регионам создаст проблемы для федерального бюджета. Чтобы их не было, и пришлось повышать акциз, считает один из чиновников. Будет ли меняться федеральная доля в Бюджетном кодексе, выяснить не удалось. По нынешним нормам из дополнительных доходов регионам достанется около 35 млрд руб.

Позже стало известно, что сегодня правительство РФ одобрило повышение акцизов на топливо на 50 коп. за 1 л в два этапа - с 1 января и 1 июля, сообщил министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, дополнительные доходы бюджета составят 40 млрд руб., сообщают «Ведомости».

Это существенно большее повышение акцизов, чем предусмотрено Налоговым кодексом: индексация на инфляцию в 4%, т. е. примерно на 30 коп. за 1 л бензина и 23 коп. за 1 л дизельного топлива.

По словам Силуанова, собранные средства будут направлены на строительство новых автомобильных дорог, инфраструктуры, в первую очередь в Крыму, Калиниграде, на Дальнем Востоке. «Эти деньги пойдут на улучшение транспортной инфраструктуры наших автомобилистов», - подчеркнул он.