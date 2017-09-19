Люди Лукашенко жируют на бензине 18 19.09.2017, 7:48

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Карикатура: cartoon.kulichki.com

После ноября цены на заправках начнут расти.

Вчера правительство России внепланово повысило акцизы на бензин. Это стало значительно большим повышением акцизов, чем предусмотрено налоговым кодексом страны-соседки.

В то же время белорусские власти, как отмечают эксперты, уже продолжительное время искусственно сдерживают цены на бензин. Чем обернется для белорусов рост цен на автомобильное топливо в России, учитывая глубокую интегрированность белорусских НПЗ в энергетическую систему восточных соседей? На этот вопрос Charter97.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико:

- Сегодня мы наблюдаем, как сошлись две группы соревнующихся нефтяных лобби – белорусского и российского. Они никак не хотят создать общий рынок топлива, который бы действовал по объективным экономическим законам.

В России литр бензина А-92 стоит сейчас в пересчете на доллары около 68 центов. В Беларуси – около 60 центов. То есть, даже сейчас, без повышения в РФ цен вслед за акцизами, у белорусского нефтяного лобби есть куда повышать цену. Кроме того, российский бензин будет еще дорожать. С этой точки зрения в Беларуси все располагает к тому, чтобы цены на автомобильное топливо были повышены.

С точки зрения социальной и даже нравственной, с учетом более низких доходов белорусов, я считаю, что цены на бензин должны оставаться такими, как есть.

- Какую точку зрения предпочтет правительство? Как будут дальше развиваться события?

- В этом месяце какой-то резкой необходимости в повышении цен на бензин в Беларуси нет. Но здесь надо понимать один момент: повышение цен на АЗС – это повышение доходов нефтяного лобби: руководителей НПЗ, топ-экспортеров продуктов нефтепереработки и малых предприятий под их «крышей». Люди Лукашенко просто жируют на бензине и на нефти.

И если экономически нет особой нужды в повышении цен на бензин, то на практике многое зависит от внутриклановых решений нефтяного лобби. Ведь половина цены белорусского бензина – это налоги, НДС и акциз.

Также большое значение будет иметь соотношение курса белорусского рубля к российскому. Если российский рубль будет укрепляться, то в повышении цены на бензин в Беларуси необходимости нет. Если мировые цены на нефть пойдут вниз и российский рубль пошатнется, то белорусское нефтяное лобби «продавит» повышение стоимости бензина.

Также надо учитывать, что в Беларуси и России власти сейчас говорят о «борьбе с инфляцией». Поэтому с точки зрения внутренней экономической политики до ноября им невыгодно серьезно повышать цены на бензин.

- А после ноября?

- После ноября-декабря, когда они отчитаются за итоги года, может произойти январский прыжок цен, в том числе и на автомобильное топливо.

Традиционно в Беларуси цены бензин всегда только повышались. Я не помню еще ситуации, когда было наоборот – разве только летом 2011 года, когда начались народные протесты. А так – цены на бензин в Беларуси и России могут только повышаться.

В США они периодически понижаются, в Германии понижаются после падения мировых цен на нефть – а в Беларуси свои правила. У нас в стране в этой сфере – абсолютно не рыночная ситуация, здесь процветает чисто лоббистский подход.