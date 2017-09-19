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Порошенко: Сенат США одобрил $500 миллионов и летальное оружие для Украины

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  • 19.09.2017, 8:37
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Петр Порошенко
Фото: Us State Department/ ZUMA/Globallookpress.com

Подобное решение впервые принято на законодательном уровне.

Сенат США одобрил проект "Закона о бюджете США на нужды национальной безопасности 2018 года", который предусматривает выделение $500 млн для поддержки Украины в сфере безопасности и обороны. Об этом говорится в сообщении президента Украины Петра Порошенко в официальном аккаунте Twitter.

Также сказано, что проект закона санкционирует предоставление Украине летального вооружения оборонительного характера.

"Впервые на законодательном уровне предлагается предоставить Украине такие оборонительные средства: радиолокационные средства противовоздушной обороны и наблюдения за надводной обстановкой, военно-морские противоминные средства, корабли прибрежного действия и береговой охраны", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в проект закона включены положения, которые позволяют использовать оборонный бюджет США для реабилитации украинских военных в американских медицинских учреждениях.


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