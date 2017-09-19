закрыть
19 сентября 2017, вторник, 17:56
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Белорусская программистка: Приходится на две головы быть выше мужчин

6
  • 19.09.2017, 12:59
  • 2,216

Мужчины, как более сильный вид, оккупируют более перспективные направления.

Недавно журналисты onliner.by общались с девушкой-программисткой о месте IT в ее жизни и жизни общества.

Сегодня у издания в гостях – Надежда Ручанова. Ранее она занимала должность заместителя начальника Главного управления ИТ Белстата, работала заместителем руководителя представительства SAP в Беларуси, директором минского и киевского офисов компании PROGNOZ, а сегодня является директором «облачного» провайдера ActiveCloud. Надежда рассуждает о том, почему парням с завода тоже есть место в IT, как гуманитарию научиться зарабатывать не меньше программиста и почему женщинам трудно пробиться в эту отрасль.

Надежда начала программировать с 14 лет и говорит, что другого пути, кроме как «уйти в IT», у нее фактически не было. Блестящие результаты в физико-математическом классе, потом БГУИР с отличием, после — успешная карьера на государственной службе и в бизнесе.

— Когда я поступала в университет, программирование еще не было модным и престижным. В тот год для бюджетного отделения факультета компьютерных систем и сетей недостаточно было только пятерок, нужна была еще и золотая медаль. При этом все мы заранее знали, что нас ждет тяжелый труд и много сложностей. Но мы шли, потому что чувствовали призвание, нам нравилось программировать, решать непростые задачи с помощью компьютера.

— Считаете, что сегодня все по-другому? В IT идут все, кто хочет, но не обязательно может?

— У меня создалось впечатление, что у нас упало качество выпускаемых специалистов. Приходит человек с дипломом программиста, но с базовыми вещами, которыми должен владеть каждый математик, не знаком. Из-за попсовости айтишной отрасли уровень работников сильно снижается.

Сегодня порог входа в отрасль снизился. Не надо обладать выдающимися способностями, чтобы получить «корочку» разработчика чуть ли не в любом университете или на многочисленных курсах. Снизился и отсев. Когда я поступала, вместе со мной прошло 90 человек, а закончило всего 60, и это с учетом тех, кто восстановился. Сейчас вообще почти никто не отсеивается, особенно если речь идет о платном отделении, тогда как раньше требования для всех были одинаковые.

По словам Надежды, программист старой закалки — это своеобразный знак качества. В настоящее время из-за массовости профессии найти действительно стоящих профессионалов крайне сложно.

— Что ж, людей понять можно — они идут туда, где видят высокие заработки. Другое дело, что далеко не у каждого для того же программирования есть способности. При этом пойти в IT все же хочется по озвученной выше причине. Что делать?

— Фраза «Пойти в IT» в нашей стране уже набила оскомину. Наверняка у каждого есть несколько знакомых, которые узнали о высокой зарплате в отрасли и немедленно бросились учить Java, Ruby или хотя бы QA, надеясь устроиться джуниором в штат какой-нибудь крупной компании из ПВТ. Неважно, какие у человека навыки и увлечения, какой склад ума, какой бэкграунд, — он начинает «кодить» и «тестить», не имея к этому особого интереса и мотивируясь только деньгами. И потому на выходе получается весьма средненький продукт.

Но зачем так себя насиловать? В IT-компаниях полно вакансий, которые требуют совершенно других навыков: менеджеры отдела продаж, маркетологи, HR, финансисты и т. д. Почему бы не выбрать профессию по душе и наконец «войти в IT», но уже заниматься тем, что нравится? А взамен получить престижное место работы, соцпакет, современный офис и, конечно же, хорошую зарплату. К примеру, у нас в отделе продаж менеджеры зарабатывают не меньше среднего айтишника. И при этом почти все они девушки с педагогическим/филологическим образованием.

— Но как же диспропорция? Например, в какой-нибудь айтишной компании на сто программистов будет приходиться один маркетолог. Я к тому, что посредственному разработчику найти высокооплачиваемую работу все же намного проще, чем обычному (или даже очень хорошему) маркетологу.

— А вы попробуйте каждую сессию сдавать по два курса высшей математики, два программирования, писать дипломные работы. Программирование — это ремесло и тяжелая работа.

Надежда уверена, что если человек — классный специалист, то ему не составит труда достаточно зарабатывать, занимаясь любимым делом. А уж в какой области он будет заниматься этим делом, не так уж и важно. В конце концов, в IT нужны не только разработчики.

— Наш типовой продавец — это красивая девушка с педагогическим образованием. Им нравится общаться, но они понимают, что стоят перед выбором — остаться в школе или попробовать себя в новой отрасли, где их коммуникативные навыки будут только развиваться.

— А парням с заводов что делать?

— Да то же самое! Что мешает парням с заводов научиться разговаривать с клиентом, продавать?

— Но кто тогда будет работать на заводе?

— Увы, это не моего уровня вопрос. Но я искренне верю, что любой человек, который любит свое дело, добьется успеха, где бы он ни был.

— Многие из «случайных» людей, которые приходят на работу в какую-нибудь IT-компанию, удивляются, что заработок не такой большой, как они планировали. Что им делать — уходить из IT?

— Это характерно не только для IT, но и вообще для любой специальности. Вспомните, что говорила героиня фильма «Москва слезам не верит»: чтобы быть женой генерала, надо выходить замуж за лейтенанта и помотаться с ним по гарнизонам. Но все же думаю, что слома парадигмы у новичков в отрасли не наступает. В конце концов, люди приходят в современный уютный офис, получают соцпакет, знакомятся с замечательным контингентом. Знаете, работать с IT-специалистами намного приятнее и интереснее, чем на производстве или в ритейле. Все хотят быть среди красивых, умных и интеллектуально богатых людей.

Большинство из тех, кто идет в IT целенаправленно, прекрасно понимают, что их ждет. Такие люди знают, что они получат. Разрыв между реальностью и ожиданием может быть только у выпускников, которые за время учебы не попробовали настоящей работы. И когда они по распределению приезжают в какое-нибудь госучреждение работать программистами, то, конечно, только тогда осознают, что не получат того, на что рассчитывали.

Работу программиста Надежда Ручанова сравнила с работой краснодеревщика. Сначала мальчик приходит к нему в подмастерья и в первый год стругает какие-нибудь болванки, на второй год ему доверяют нанесение незамысловатого узора, на третий — уже замысловатого, и только спустя несколько лет ему дают возможность сделать шкафчик целиком.

— Все приходят в подмастерья, и все постепенно становятся мастерами. Куда же девается столько мастеров?

— Я знаю много примеров, когда люди сознательно не идут в менеджмент. И знаю людей старше 45 лет, которые не хотят обременять себя дополнительной ответственностью, контролем за подчиненными и при этом блестяще делают свою работу — программируют.

В то же время есть примеры, когда люди вообще уходят из сферы IT и добиваются огромных успехов в совершенно других областях. Все благодаря системному мышлению, работоспособности и опыту. Я уверена, что хороший программист может найти себя в любом деле.

— Как вы считаете, до перенасыщения рынка труда программистами далеко?

— Сейчас перенасыщения нет, потому что, как я говорила, хороших специалистов найти по-прежнему сложно. Программистов много, но хороших мало. В дальнейшем же все зависит от роста IT-сектора в Беларуси в целом. А здесь уже свою роль должен сыграть новый Декрет о ПВТ.

Мужчины оккупировали программирование, и приходится быть на две головы выше их

Что касается гендерного вопроса в IT, то Надежда уверена, что определенные проблемы есть. И не последнюю роль здесь играют стереотипы, а также стремление мужчин заполнять наиболее перспективные области.

— Статистика — неумолимая вещь. В сфере разработки девушек существенно меньше, чем парней. Зайдите на любую специальность в БГУИРе — там будут полторы девушки на весь факультет, из них одна красивая.

— Почему программирование считается не женской профессией?

— Любопытно, что в советские времена в Минске была выдающаяся школа программирования и почти все разработчики ПО были женщинами. Это была повально женская профессия! Вычислительные центры того времени сплошь состояли из женщин. Почему-то ситуация изменилась. Мужчины, как более сильный вид, оккупируют более перспективные направления. Наверное, так случилось и в этот раз.

Еще одна причина заключается в том, что родители, понимая тяжесть профессии, заведомо ограничивают выбор девочек при поступлении.

— Тем не менее я замечаю, что женщин в IT становится все больше. Вот и вы сами — прекрасный пример.

— Есть стереотип, согласно которому айтишник — это мужчина средних лет, хипстер, возможно немного не от мира сего. И когда мы вместо этого видим девушку-блондинку на шпильках, происходит слом шаблона. Благо в IT побеждают интеллектуальные способности. И если эта блондинка на шпильках покажет прекрасные результаты, то ее, конечно же, примут в коллектив.

Но изначально надо будет пройти достаточно продолжительный этап, когда тебе придется доказывать, что ты не хуже. Согласитесь, что при прочих равных работодатель, выбирая между мужчиной и женщиной, выберет первого. Поэтому чтобы мужчины воспринимали женщину на равных, надо быть выше их на две головы. Особенно это заметно в менеджменте. До сих пор даже на уровне среднего звена женщина-руководитель в IT — это очень непривычно как для руководства компании, так и для заказчика.

— Вы прошли долгий путь до руководителя крупного поставщика «облачных» услуг. Не считаете, что потенциал для роста в Беларуси исчерпан?

— Для меня не составило бы труда найти хорошую работу за рубежом. Но нет, по крайней мере на сегодняшний день работа в Беларуси обеспечивает меня всем необходимым на том же уровне, что и за границей.


Мнение

Бойтесь чиновников, дары принимающих
Бойтесь чиновников, дары принимающих Владимир Шанцев
Защищать Лукашенко будет некому
Защищать Лукашенко будет некому Ирина Халип
Власти уже проиграли
Власти уже проиграли Cветлана Калинкина
Колумб был Трамп
Колумб был Трамп Аркадий Бабченко


Интервью

Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются
Николай Статкевич: Пусть забирают свои танки-шманки и убираются