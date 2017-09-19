Соседи Грабовского: Лукашенко подарил ему дорогу, которую мы себе вручную делали 12 19.09.2017, 16:19

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Михаил Грабовский

Фото: Getty Images

Известный хоккеист оказался в центре крупного скандала.

Жителям деревни Волковичи, которые жаловались на 7-метровый бетонный забор хоккеиста Михаила Грабовского, объяснили: это не «самовольный захват», а «изменение границ участка с изменением его площади», произошедшее по резолюции Лукашенко. Однако объяснение не решило проблемы — единственный проезд к четырем домам сельчан сузился настолько, что, случись пожар, проехать по нему спецтехника вряд ли сможет, пишет tut.by.

— Мы эту дорогу с разворотным кольцом сами сделали чуть больше 15 лет, — говорит Александр Макаров. — Там раньше рвы в рост человека были, все в глине. Мы эту дорогу вручную делали, бутовали камнем, кирпичами битыми, кусками бетона… Ну нищета же, какой там асфальт, нет у нас денег. Когда сделали — радовались, что теперь прямо к домам можно подъехать.

Теперь вплотную к дороге стоит высокий бетонный забор, ширина проезда не больше 4 метров. С другой стороны проезжую часть расширить невозможно — вдоль нее по верху идет газовая труба. Легковым машинам 4 метров достаточно.

А вот спецтехника к четырем домам за участком Грабовского не ездит, водители опасаются, что их на грунтовом покрытии стянет и они или газопровод повредят, или в бетонную стену въедут.

— Весной трактор спускался — повис на бетоне, потом его оттуда сдирали. Водители мусоровозов отказываются ехать. А другой дороги к нам нет.

— Участок, на котором строится Михаил Грабовский, раньше принадлежал моей сестре, я на нем, можно сказать, вырос и знаю как свои пять пальцев, — рассказывает Александр Макаров, сосед хоккеиста. — У меня есть выкопировка «Белгипрозема» этого участка, где указаны его границы.

Теперь, когда Грабовский сделал себе въезд на участок, границы сдвинулись примерно на 2 метра в ширину и на 6 в длину. С другой стороны участка, там, где начинается водоохранная зона, земельный надел также увеличился.

— Если бы не ущемлялись наши права, то мы бы и внимания на это не обратили, — говорит Александр Макаров. — Но нас лишили единственного подъезда к нашим домам.

Как мы уже сообщали, сельсовет сначала принял решение (от 28 марта 2017 года) снести возведенную стену и освободить доступ к земле общего пользования до 1 августа 2017 года. Однако «согласно с резолюцией Лукашенко от 28.08.2017 № 09/311 П1266 Грабовскому М.Ю. согласовано изменение границ земельного участка с изменением его площади».

— То есть самовольный захват узаконили! — возмущается Александр Макаров. — Из этого можно сделать два вывода: либо Лукашенко ввели в заблуждение (очень на это надеюсь), предоставив недостоверную информацию, либо нас поделили на касты, предоставили более привилегированному меньшинству индульгенции, тем самым сделав необязательным исполнение закона, что никак не вяжется с заявлениями, что мы строим правовое, социально направленное государство. Я готов подать в суд.

Мы дозвонились до председателя Щомыслицкого сельсовета Виктора Гринкевича, за подписью которого было решение о сносе стены-забора Грабовского. Он подтвердил, что земля под забором Грабовского и в самом деле раньше была общей территорией деревни, там крутой склон. Теперь есть документ, который отменяет решение комиссии сельсовета: «Есть такая резолюция, и сейчас идет процесс оформления этого участка».

— После обращения гражданина (Грабовского. — Прим.) выезжала комиссия на место, о ситуации доложено главе государства, он дал свою резолюцию, — объяснил Виктор Гринкевич.

В действующем законодательстве говорится, что в случаях самовольного захвата участка земля возвращается, а самовольные постройки — сносятся. Если «иное не установлено главой государства».

— То есть с согласия Лукашенко все это можно привести в соответствие с законом, — добавил председатель сельсовета.