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Найдена одна из самых дорогих квартир в Минске

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  • 22.09.2017, 17:58
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Четыре комнаты за $1 350 000, дизайнерский ремонт и фирменную технику.

В народе принято считать, что минская недвижимость просто-напросто не может стоить миллион долларов, ведь за эти деньги продаются апартаменты в Майами, Нью-Йорке, на Мальдивах в конце концов. Но до тех краев для начала нужно долететь или доплыть, а Минск — вот он, рядом, родной и близкий. Если некуда деть миллион с лишним, можно рассмотреть в качестве приобретения роскошную квартиру в доме на улице Москвина. Не глядя на белорусские реалии, собственники оценили ее в $1 350 000, пишет сайт onliner.by.

«Залаты Маентак» — элитный закрытый квартал, состоящий из домов клубного типа. Так как здесь живут люди непростые, о квартале не сильно распространяются в СМИ. 7 малоэтажных зданий, отличающихся друг от друга по архитектуре, сдали в 2012 году. Территорию огородили, квартиры заселили и оставили этот клочок земли в покое. Периодически жилье здесь выставляется на продажу за немалые деньги. На данный момент в квартале предлагается одна из самых дорогих квартир в столице.

Понятное дело, кроме огороженной территории, зеленых зон и детских площадок, дом снабдили подземным паркингом. Два места в паркинге продается вместе с квартирой.

Сама квартира состоит из четырех комнат, постирочной, двух гардеробных, двух ванных комнат.

В гостиной предусмотрели все для современного отдыха. Есть электрический камин.

Объявление пестрит брендами. В квартире брендовое совершенно все. В частности: «Кухня HACKER (Германия) с подсветкой шкафов, электроприводы BLUM (Австрия). Духовой шкаф с конвектоматом, СВЧ-печь, газовая варочная поверхность, посудомоечная машина, встроенная вытяжка, винный шкаф MIELE (Германия). Столовая группа CALLIGARIS (Италия)».


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