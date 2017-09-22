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В Гомеле откроется первый в городе «МакДональдс»

  • 22.09.2017, 19:23
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Ежедневно ресторан сможет принимать более 5000 человек.

Разговорам про «МакДональдс» в Гомеле уже немало лет, но до сих пор конкретики было мало. Выдвигались смелые теории о том, где он может расположиться и почему до сих пор его нет, — притом что одно за другим открываются локальные заведения с фастфудом. В белорусском представительстве компании отмечают, что поступали многочисленные запросы о планах относительно Гомеля. Наконец стали известны примерные дата и место, пишет «Онлайнер».

Планируется, что ресторан будет построен рядом с универмагом «Гомель» в границах улицы Хатаевича и Песина (сейчас на этом месте бесплатная парковка).

Ожидается, что ежедневно ресторан сможет принимать более 5000 человек, там будет более 100 посадочных мест и линия «МакДрайв» с возможностью обслуживания более 130 машин в час. Для семейной аудитории традиционно предусматривается возможность проведения дней рождения для детей в оборудованной комнате для проведения праздников.

«Ожидается, что новый ресторан станет излюбленным местом отдыха и питания десятков тысяч гомельчан и гостей города и будет включать все новейшие технологии „МакДональдс“ в области производства и быстрого и качественного сервиса, — отмечают в компании. — Благодаря использованию и применению в работе и интерьере последних ноу-хау, ресторан станет флагманским и не будет отличаться от наиболее современных европейских ресторанов компании. В частности, интерьер будет отражать новейшие дизайнерские тенденции (к примеру, появятся проекционные интерактивные столы), а заказ можно будет оформить самостоятельно с помощью киосков самообслуживания, что существенно ускорит время их обработки и сбора. В гомельском „МакДональдсе“ также будут воплощены инновации, связанные с IT-технологиями и организацией сервиса. Новый ресторан создаст более 100 рабочих мест. Открытие ресторана „МакДональдс“ в Гомеле станет новым шагом компании в рамках ее экспансии в регионы».

В 2014-м первый в Беларуси региональный ресторан «МакДональдс» был открыт в Витебске.


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