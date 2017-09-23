Луканомику ждет или девальвация, или дефолт 23.09.2017, 0:05

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Экономисты прогнозируют два сценария.

$4 500 должен теперь каждый рабочий белорус по займам, которые за него сделало государство. Из этих денег каждый из нас платит ежегодно по $200 одних только процентов.

За последние 12 месяцев госдолг увеличился на очередные $ 2 млрд и достиг 40% от валового внутреннего продукта. А с учетом займов государственных предприятий, которые гарантирует правительство, сумма в полтора раза больше, пишет «Белсат».

«В общей сложности этот долг приблизился к 60% от ВВП. Вопрос в том, что этот долг - довольно дорогой», - говорит Александр Чубрик из исследовательского центра ИПМ.

Развитые страны закредитованы гораздо больше

Но если Германии или Соединенным Штатам кредиторы сами доплачивают за сохранение их денег, то наша страна тратит каждый десятый бюджетный рубль на выплату одних только процентов по набранным кредитам.

Ранее в сентябре глава минского офиса Всемирного банка заявил, что при таком дорогом долге способность нашей страны вовлекать новые займы начинает вызывать сомнения.

«Просто в определенный момент страна может закончить тем, что не сможет платить по долгам», - объясняет Чубрик.

Как ситуация с долгами отразится на белорусах в ближайшее время?

Специалисты прогнозируют два сценария. Первый - что правительство попытается отдавать часть долга собственными силами, а не перезанимать, как прежде. В долгосрочной перспективе это хорошо, но в следующем году может нанести определенную девальвацию и, как следствие, рост цен.

«Спрос на валюту, в том числе, для осуществления платежей по иностранным долгам, будет оставаться на относительно высоком уровне. Таким образом, за счет изменения спроса и предложения, может случиться определенное ослабление курса белорусского рубля по отношению к основным иностранным валютам», - уверен Александр Муха, аналитик businessforecast.by.

В случае второго сценария, если власти постановят продолжать набирать кредиты, чтобы подгонять экономический рост, иллюзия улучшения в следующем году останется. Но это будет означать, что в течение нескольких лет наша страна окажется перед угрозой дефолта с его катастрофическими последствиями для экономики.