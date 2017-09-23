Витебчанин: На стройках Москвы многие подсобные рабочие с высшим образованием 7 23.09.2017, 21:35

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В Беларуси высшее образование не гарантирует достойной заработной платы.

23 сентября Международный День борьбы с не завершением детьми средней школы – отличный повод поразмыслить над тем, почему, пока одни одни «корпят» над учебниками, другие умудряются придумывать проекты, приносящие деньги, пишет vkurier.by.

Напомним, на «республиканском педагогическом совете», который проходил в Минске перед началом нового учебного года, глава Министерства образования, коммунист Игорь Карпенко заявил:

- В стране созданы все условия для перехода на обязательное общее среднее образование. Есть государственный запрос на квалифицированного хорошо образованного специалиста.

Система образования, по оценке министра, фактически «готова к такому переходу».

К новым предложениям по школьной реформе отношение довольно неоднозначное.

- Нужно закончить школу, 11 классов, чтобы порадовать родителей. Особенно если родители со старыми взглядами, привитыми еще в Советском Союзе. Они считают, что без аттестата о среднем образовании, а еще лучше с корочкой из ВУЗа, я не смогу найти хорошую работу, – поделилась Валерия, ученица 9 класса средней школы Витебска.

Елена, мама ученика 8 класса, считает, что человек должен сам определить свой путь и чего он хочет достичь в этой жизни:

- Я как сейчас помню, «сказки мамы на ночь»: закончишь школу, потом университет, найдешь хорошую работу и все будет прекрасно. Не стала противиться воле родителей, закончила «техноложку» и пять лет просидела по 8 часов на стуле у окна. В нашем отделе инициативы никому не были нужны, рядом толпы таких же «сидельцев». Потом плюнула, ушла, закончила курсы парикмахеров. Уже более 15 лет занимаюсь любимым делом, которое приносит стабильный и хороший доход.

Если сын скажет, что ему неинтересно дальше учиться в школе, а интересно что-то другое, я поддержу его решение, не вижу смысла тратить лишние годы «ради корочки».

Учитель с 28-летним стажем педагогической деятельности Ольга Григорьевна полагает, что сама жизнь заставит детей доучиться:

- Я полагаю, что нужно обязательно проводить профессиональное тестирование. В этом случае к концу 9 класса и ребенок, и родители будут представлять, какой профиль выбрать в 10-11 классе и стоит ли вообще туда поступать.

Татьяна воспитывает двух детей – сына Тимофея и дочь Софью. Соня в этом году – первоклассница, а сын – перешел в седьмой класс.

- Считаю, что закончить среднюю школу безусловно стоит. Я не утверждаю, что образование сделает моих детей успешным. Гарантий никаких ни в том, ни в другом случае. Образование поможет лишь тем, кому оно действительно нужно. Это тот ресурс, который нужно использовать разумно.

Однозначно, 11 классов следует закончить, не столько для получения знаний, сколько для получения определенного жизненного опыта. Образование – не зло и не добро.

Станислав, папа 6-летнего Матвея, считает, что образование нужно, но не всем:

- Почему-то многие считают, что получив образование, тут же их прямо с руками оторвут радостные работодатели. Но разве есть гарантия этого? К примеру, на московских стройках, где я работаю уже более 20 лет, многие подсобные рабочие с высшим образованием. Месят раствор, подают кирпичи. В общем живут «полной жизнью».

Так что важнее – хорошее образование или высокие доходы?

В рейтинге Forbes значится, как минимум, 10 миллиардеров, которые не окончили среднюю школу: кого-то предпринимательская лихорадка захватила уже в подростковом возраст, другим пришлось пойти работать, чтобы прокормить семьи. В их числе и Амансио Ортега – основатель сети ZARA и экс-президент группы компаний Inditex. В рейтинге богатейших людей в конце августа Ортега сместил сооснователя Microsoft Билла Гейтса, обогнав его на 200 миллионов долларов.

Школу нынешний владелец брендов Zara, Mussimo Dutti, Oysho бросил в 13 лет. Его отец работал на железной дороге, мать была служанкой, и денег в семье катастрофически не хватало.