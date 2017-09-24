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«Посмотрите, на поиски Максима Мархалюка собрались километры людей»

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  • 24.09.2017, 8:55
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ФОто: tut.by

Как в Беловежской пуще продолжают искать пропавшего мальчика.

В Беловежской пуще продолжаются поиски Максима Мархалюка, который пропал в субботу, 16 сентября. Все дни после исчезновения мальчика в деревню Новый Двор в гродненской области съезжались добровольцы, которые хотели помочь. Через неделю после его исчезновения был объявлен общий сбор всех поисково-спасательных отрядов Беларуси. Они устроили самую большую поисковую операцию в стране. Но найти ребенка до сих пор не удалось.

В субботу, 23 сентября, в поисках ребенка принимали участие более двух тысяч человек. В маленьком и до этого тихом Новом Дворе развернулись штабы, появилась авиатехника, заработали полевые кухни, сообщает tut.by.

С утра на стадионе около местной школы многолюдно и шумно. На улице холодно и сыро — ночью прошел дождь. Люди в ярких жилетах пока еще не очень организованно выстраиваются в шеренги. Волонтеры поделились на группы. За каждой закреплен свой участок, который сегодня надо прочесать в очередной раз. К этому моменту местность вокруг деревни уже обследовали неоднократно.

Помимо волонтеров, в поисках принимают участие вертолеты МЧС, которые периодически облетают лесной массив.

ФОто: tut.by

Волонтеры терпеливо ждут. Разговоры все, здесь, конечно, о пропавшем мальчике и о технологической стороне поисков. Добровольцы рассказывают, как ходили по мокрому лесу, как вышли к болоту и промокли насквозь.

— Еле отогрелись к вечеру, — говорят девушки около импровизированной кухни.

Несмотря на то, что общий сбор был назначен на 9 утра, через полтора часа на стадионе все так же многолюдно. Группы все еще ждут команды для выхода в лес.

— Понимаете, очень сложно организовать такое количество людей. Никогда такой поисковой операции в Беларуси не проводили, — объясняет девушка, которая регистрирует волонтеров.

По ее словам, на утро субботы в списках уже значилось более 600 человек. К обеду эта цифра выросла до тысячи.

— И люди все едут и едут, — говорит она.

На стадионе главная — Кристина Крук. Она четко раздает команды и постоянно держит связь с МЧС и милицией.

— Икс1, икс2, икс3. Куда вы пошли? Вы знаете, куда идти? У вас есть рации? Нет? Сейчас найдем, — пытается координатор поделить волонтеров на группы.

ФОто: tut.by

— Кристина — координатор лесных поисков. Она прошла специальное обучение и знает, как все здесь организовать и не запутаться во всех группах, — говорит командир поисково-спасательного отряда «Ангел» Сергей Ковган.

Кристина тем временем начинает отправлять группы в лес. С добровольцами на поиски уходят спасатели, милиционеры и лесники.

— В эти группы добавлены представители лесничества, милиции или МЧС для координации и связи со штабом. На данный момент они находятся в лесу. Люди прибывают, количество участников постоянно увеличивается, — рассказывает первый заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома полковник милиции Александр Шастайло.

ФОто: tut.by

В поисках участвуют и военные. Днем в Новый Двор приехало несколько армейских автобусов. Вообще, то, что происходит в этой деревушке, ново не только для волонтеров, но и для МЧС и милиции: таких поисково-спасательных операций в Беларуси еще не было.

— Конечно, все идет, наверное, не совсем так, как нам хотелось бы. Мы приехали вчера вечером, ночью на поиски нас не пустили, а сейчас вот мы стоим около леса, и все не можем пойти туда: ждем указаний штаба, а их все нет. Может, уже бы нашли его, — томится в ожидании одна из волонтеров Надежда.

Женщина приехала из Пружан. Рассказывает, как вечером, чтобы хоть что-то делать, не выдержала и поехала на машине по заброшенным хуторам. Но несанкционированные поиски закончились безрезультатно. Она переживает, что, скорее всего, в полномасштабных поисках участие так и не примет.

— Мне домой надо скоро. Меня свой ребенок ждет, — объясняет Надежда.

ФОто: tut.by

Волонтеры растянулись почти на три с половиной километра. Группа, в которую входит девушка, стоит на окраине леса. Людей расставили, но в пущу еще никто не пускают. Они нервничают, молчат, потом начинают обсуждать происходящее.

— Тут километры людей, посмотрите. Быстрее бы уже пойти в лес, а не время терять — световой день ведь короткий, но без команды сами в массив не пойдем, — говорят люди.

ФОто: tut.by

Многие приехали сюда, поддавшись первому порыву — помочь.

— Некоторые просто не рассчитали свои силы. Вчера из леса выходили и просто падали на опушке, еле доходили до стадиона. Поиски — это очень тяжело, — говорит один из волонтеров.

Со стадиона в лес отправляется очередная группа, в которую записали Инну из Минска. Девушка участвует в поисковых операциях вместе с отрядом «Ангел» уже давно. На поиски Максима приехала сразу же.

ФОто: tut.by

— Знаете, а меня из-за поисков уволили с работы. Я не успевала доехать в Минск. Работала в логистике. Говорила с начальством, предупредила и просила понять. Обещала выйти в две смены. На работе о моей волонтерской деятельности знали, относились с пониманием, а вот в конце концов так получилось, — говорит Инна и, как будто, успокаивая то ли нас, то ли себя, добавляет, что все будет хорошо. — Сейчас главное — мальчик, а новую работу я точно найду.

Среди добровольцев очень много представителей автомобильных клубов, участники которых знают, как ориентироваться в лесу.

— Дима тут уже четвертые сутки, а мы приехали только вчера. Ночевали у местных, — говорит Алена.

С собой девушка привезла двух собак, их просто не с кем было оставить дома. Мало того, что эти псы не поисковые, на данном этапе привлекать их к операции уже бессмысленно. дело в том, что за это время в лесу побывало очень много людей, и вряд ли животные возьмут след.

ФОто: tut.by

Многие волонтеры приехали в Новый Двор несколько дней назад. Желающих размещают на ночлег в школе, кого-то «разбирают» местные жители. Основная часть добровольцев остается здесь еще на какое-то время. Говорят, пока не будет найден мальчик.

— Наша хозяйка нас покормила завтраком и даже баню натопила. За что ей огромное спасибо. Вообще, местные очень приветливые и с пониманием относятся к происходящему. Приходят в штаб и спрашивают, чем помочь, а тут ведь все уже организовано, — говорят девушки на импровизированной кухне прямо под открытым небом.

ФОто: tut.by

За несколько дней здесь образовался внушительный запас еды. Говорят, что продовольствие уже нести не надо, а вот резиновых сапог и дождевиков не хватает.

По сути, для добровольцев в местечке действует две полевые кухни: одну организовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Ангел», другую — «Красный Крест».

ФОто: tut.by
ФОто: tut.by

Волонтеры «Красного креста» разбили свой лагерь около здания сельсовета. Здесь тоже накормят горячей едой, если надо окажут первую медицинскую помощь и предложат чай или кофе. У спасателей — своя полевая кухня. Штаб представителей власти находится на окраине деревни. Здесь развернуты большие палатки, стоит специальная техника, вертолеты и беспилотники.

— В поисках мы используем два наших беспилотника, и один нам предоставила Академия наук, — говорит заместитель начальника Гродненского УОМЧС Сергей Леонов. — Что касается изучения местности, то мы отработали все возможные пути следования ребенка этого возраста. Мы прочесываем (и не первый раз) все населенные пункты, дороги и лесные массивы, по которым может пройти человек. Все следы, обнаруженные в лесу, мы совместно с милицией анализируем. Сегодня акцент мы делали на два населенных пункта, которые находятся около Нового Двора.

Сейчас в поисках задействованы около 140 спасателей МЧС, есть также две мобильные группы, которые работают по заданным координатам и пытаются обнаружить Максима при помощи тепловизора. Он помогает обнаружить человека там, куда сложно дойти.

Выглядит это так: мобильная группа вылетает в определенную точку, спасатели обследуют местность, спускаются, изучают определенный участок и потом перемещаются дальше.

В обед пришла информация, что нашли шалаш с вещами ребенка. На стадионе — оживление. Но оказалось, что найденное к потерявшемуся мальчику не имеет никакого отношения.

ФОто: tut.by

Отец и брат Максима вместе со всеми уже восьмые сутки находятся в лесу. С родителями работают психологи МЧС. Местные жители тоже влились в ряды добровольцев.

Игорь Сергеевич приехал из Свислочи вместе с товарищами. Он объясняет, что не смог остаться в стороне, да и лесной массив в окрестностях в свое время исходил вдоль и поперек.

— Знаете, мы все очень переживаем, все мысли только о мальчике, — из-за волнения долго подбирает слова мужчина. — Мотаемся сюда каждый день. Многие взяли отгулы, чтобы участвовать в поисках. Просто надеемся, что мальчик найдется.

ФОто: tut.by

Во второй половине дня на стадионе становится тихо и непривычно пусто — все ушли на поиски ребенка. Группы волонтеров выходят из леса, как здесь говорят, «в шахматном порядке». Чтобы не создавать толпу, у каждого отряда есть определенное время на обед, после которого они снова идут в лес.

Вечером все возвращаются на стадион, ночные поиски запрещены.

Неподготовленные люди могут сами потеряться, хотя здесь, как уверяют добровольцы, таких случаев не было. Правда, слухов о заблудившихся во время данной поисковой операции уже достаточно.

— Ну, покрутилась одна наша группа по лесу. Так там было 20 человек. Все вышли. Пока, кроме Максима, никого не разыскивали, — отмечают волонтеры.

И добровольцы, и сотрудники МЧС говорят, что поисково-спасательную операцию будут продолжать до какого-либо результата.


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