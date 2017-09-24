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БГК сыграет «умным» мячом в матче Лиги чемпионов против ПСЖ

  • 24.09.2017, 18:30

Во внутрь мяча, которым будут играть брестские гандболисты, вмонтирован 7-граммовый чип.

Матч второго тура Лиги чемпионов между французским ПСЖ и брестским БГК имени Мешкова, который пройдет сегодня на паркете «Стад Пьер де Кубертен» в Париже, отыграют «умным» мячом. Начало поединка — в 18.00 по белорусскому времени, сообщает пресс-служба БГК.

Презентация новинки состоялась во время «Финала четырех» Лиги чемпионов в Кельне в июне 2017 года.

Внешне iBall ничем не отличается от оригинала, а вот внутрь мяча вмонтирован 7-граммовый чип, позволяющий считывать многие параметры: скорость мяча, направление полета, вращение и много другое. Однако все эти данные пока не будут доступны для публики. Полученные результаты предназначены исключительно для дальнейшей разработки проекта «умный мяч».

Предстоящий соперник БГК — «Пари Сен-Жермен» — стал одним из фаворитов на евроарене несколько лет назад, после того как гандболом заинтересовался миллиардер Нассер Эль-Хелаифи — глава катарского инвестиционного фонда. Он является и президентом футбольного ПСЖ, — отмечает официальный сайт БГК.

Оказавшись под опекой миллиардера, клуб стал самым дорогим гандбольным проектом на планете, собрав под свои знамена гандбольных звезд мировой величины. Четырежды ПСЖ выигрывал французский чемпионат, трижды — Кубок Франции.

На международном фронте парижане в сезонах 2013/14 и 2014/15 добрались до четвертьфиналов Лиги чемпионов. Годом позже в «Финале четырех» стали третьими, а в минувшем сезоне играли уже в решающем матче, где уступили трофей македонскому «Вардару».

Тренирует ПСЖ Нока Сердарушич, выигравший с «Килем» 11 титулов чемпиона Германии и Лигу чемпионов.

В стартовавшем чемпионате Франции ПСЖ идет без осечек — победы над «Иври» — 30:22 и новичком сильнейшего дивизиона клубом «Масси» — 33:17.

В новом сезоне Лиги чемпионов парижане стартовали с гостевой победы над немецким «Килем» — 25:22.

БГК, напомним, начал нынешнюю Лигу чемпионов с блестящей победы над польским «Виве» — обладателем главного континентального трофея сезона-2015/16.

В сезоне 2014/15 БГК и ПСЖ выступали в одной лигочемпионской группе. В домашнем матче мешковцы чуть было не наиграли на ничью, но бросок Любо Вукича за 10 секунд до сирены отразила перекладина… Итого — 28:29.

Правда, в ответном матче парижане не оставили шансов мешковцам — 36:25 в пользу ПСЖ.


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