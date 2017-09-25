закрыть
25 сентября 2017, понедельник, 15:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Не планировал лететь»: Новые подробности о зарезанном в Турции туристе из Беларуси

1
  • 25.09.2017, 14:58
  • 1,353

Житель Бреста купил «горящий тур» с вылетом из Львова.

Виктор Г. из Бреста, которого 23 сентября в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса зарезал бармен, не планировал ехать в отпуск вместе с женой и сыном. Семья приняла решение в последний момент, когда нашла горящий тур по привлекательной цене. Об этом tut.by рассказал родной брат супруги погибшего.

В отпуск Виктор, его жена Юлия и их 3-летний ребенок улетели 19 сентября, 28 сентября — должны были вернуться домой. Вылетали на турецкий курорт из Львова.

— Юлия думала лететь в отпуск только с ребенком, на двоих она планировала потратить 1000 долларов. Но увидела горящий тур: там 1000 долларов за троих было. И Виктор с ними тоже поехал, — рассказывает брат Юлии.

Виктор Г. и его супруга Фото: соцсети

Он подчеркивает, что некоторые СМИ дает неверную информацию о случившемся.

— Во-первых, Юлия во время случившегося была в номере, хотя некоторые пишут, что возле бассейна. Во-вторых, бар был не закрыт. Виктора убили где-то в 23.00, он пришел туда примерно в 22.30. Еще один момент: там было несколько барменов, и они сами выпивали. Виктор подошел и попросил, чтобы они налили ему пива. Они отказались. Я не знаю на каких основаниях. Все так поняли, что он им чем-то не понравился. Он с ними поспорил, понял что это все бесполезно и развернулся уходить. Прошел буквально пять метров, и один из барменов схватил кухонный нож и ударил его в бок. Пишут, что была драка, но ничего такого не было. Он напал на него со спины, и Виктор скончался на месте. Ему повредили аорту возле печени. Затем приехала скорая, тело сразу забрали в морг.

По словам брата, Юлия во время случившегося в номере укладывала ребенка спать. Она спустилась вниз и увидела Виктора уже мертвым.

Планируется, что девушка с сыном прилетит домой через Львов 28 сентября, тело Виктора обещают транспортировать 29 сентября в Минск.

— С Юлией сразу консул связался. Представитель из турагентства сказала, что Виктора доставят в Минск, а затем будут решать, бесплатно ли его перевезут в Брест. В целом все вопросы по транспортировке тела решает консульство.

Виктору в августе исполнилось 28 лет. Он работал на Брестском мясокомбинате. По словам брата Юлии, «занимал неплохую должность и получал хорошую зарплату». Юлии 23 года, она работает бухгалтером на фирме родителей.

— Виктор первым в драку никогда не лез, — рассказывает брат Юлии. — Он был очень крепкий, и если бы видел, что на него хотят напасть с ножом, то 100% выбил бы этот нож. Он никогда не задирался, мог крикнуть и ответить, но первый в драку не лез. При этом он был спокойным человеком, незадирчивым. Алкоголем не увлекался, выпивал по праздникам. Он приехал отдохнуть и захотел вечером выпить пиво — вот и все.

Бар у бассейна, где произошла драка. Фото с сайта tripadvisor.ru

Сегодня в Турции, по словам брата, состоится суд над барменом.

Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик рассказал, что со вчерашнего дня наше генеральное консульство в Стамбуле занимается трагическим случаем.

— Мы поддерживаем тесный контакт с турецкими властями, правоохранительными органами, супругой погибшего. Завершается решение вопроса с доставкой тела на родину. Мы намерены тщательно отслеживать ход и результаты этого трагического инцидента, — сказал он.

Напомним, что турецкие СМИ сообщили, что вечером в субботу мужчина находившийся в состоянии алкогольного опьянения потребовал у бармена в отеле еще спиртного, а тот утверждал, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, и 17-летний бармен нанес туристу удар ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали смерть.


Мнение

Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай
Мы хочам зрабіць дзяржаву іншай Уладзімір Някляеў
Серая зона
Серая зона Ирина Халип
Две минуты над Литвой
Две минуты над Литвой Виталий Портников
Не психовать!
Не психовать! Андрей Макаревич


Интервью

Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Леонид Заико: Люди Лукашенко жируют на бензине
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Юрий Хащеватский: Пора навести в своем доме порядок
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Евгений Афнагель: Эпоха свободы приближается
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!
Дмитрий Бондаренко: Братья-россияне, не загоняйте Беларусь в НАТО!