«Не планировал лететь»: Новые подробности о зарезанном в Турции туристе из Беларуси 1 25.09.2017, 14:58

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Житель Бреста купил «горящий тур» с вылетом из Львова.

Виктор Г. из Бреста, которого 23 сентября в четырехзвездочном отеле в турецком городе Турунч недалеко от Мармариса зарезал бармен, не планировал ехать в отпуск вместе с женой и сыном. Семья приняла решение в последний момент, когда нашла горящий тур по привлекательной цене. Об этом tut.by рассказал родной брат супруги погибшего.

В отпуск Виктор, его жена Юлия и их 3-летний ребенок улетели 19 сентября, 28 сентября — должны были вернуться домой. Вылетали на турецкий курорт из Львова.

— Юлия думала лететь в отпуск только с ребенком, на двоих она планировала потратить 1000 долларов. Но увидела горящий тур: там 1000 долларов за троих было. И Виктор с ними тоже поехал, — рассказывает брат Юлии.

Виктор Г. и его супруга Фото: соцсети

Он подчеркивает, что некоторые СМИ дает неверную информацию о случившемся.

— Во-первых, Юлия во время случившегося была в номере, хотя некоторые пишут, что возле бассейна. Во-вторых, бар был не закрыт. Виктора убили где-то в 23.00, он пришел туда примерно в 22.30. Еще один момент: там было несколько барменов, и они сами выпивали. Виктор подошел и попросил, чтобы они налили ему пива. Они отказались. Я не знаю на каких основаниях. Все так поняли, что он им чем-то не понравился. Он с ними поспорил, понял что это все бесполезно и развернулся уходить. Прошел буквально пять метров, и один из барменов схватил кухонный нож и ударил его в бок. Пишут, что была драка, но ничего такого не было. Он напал на него со спины, и Виктор скончался на месте. Ему повредили аорту возле печени. Затем приехала скорая, тело сразу забрали в морг.

По словам брата, Юлия во время случившегося в номере укладывала ребенка спать. Она спустилась вниз и увидела Виктора уже мертвым.

Планируется, что девушка с сыном прилетит домой через Львов 28 сентября, тело Виктора обещают транспортировать 29 сентября в Минск.

— С Юлией сразу консул связался. Представитель из турагентства сказала, что Виктора доставят в Минск, а затем будут решать, бесплатно ли его перевезут в Брест. В целом все вопросы по транспортировке тела решает консульство.

Виктору в августе исполнилось 28 лет. Он работал на Брестском мясокомбинате. По словам брата Юлии, «занимал неплохую должность и получал хорошую зарплату». Юлии 23 года, она работает бухгалтером на фирме родителей.

— Виктор первым в драку никогда не лез, — рассказывает брат Юлии. — Он был очень крепкий, и если бы видел, что на него хотят напасть с ножом, то 100% выбил бы этот нож. Он никогда не задирался, мог крикнуть и ответить, но первый в драку не лез. При этом он был спокойным человеком, незадирчивым. Алкоголем не увлекался, выпивал по праздникам. Он приехал отдохнуть и захотел вечером выпить пиво — вот и все.

Бар у бассейна, где произошла драка. Фото с сайта tripadvisor.ru

Сегодня в Турции, по словам брата, состоится суд над барменом.

Пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик рассказал, что со вчерашнего дня наше генеральное консульство в Стамбуле занимается трагическим случаем.

— Мы поддерживаем тесный контакт с турецкими властями, правоохранительными органами, супругой погибшего. Завершается решение вопроса с доставкой тела на родину. Мы намерены тщательно отслеживать ход и результаты этого трагического инцидента, — сказал он.

Напомним, что турецкие СМИ сообщили, что вечером в субботу мужчина находившийся в состоянии алкогольного опьянения потребовал у бармена в отеле еще спиртного, а тот утверждал, что бар уже закрыт. После словесной перепалки завязалась драка, и 17-летний бармен нанес туристу удар ножом в печень. Прибывшие врачи констатировали смерть.