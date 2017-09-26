Спорт не станет меняться раньше, чем вся страна Cергей Новиков

26.09.2017, 16:48

Сергей Новиков

Демократические реформы приведут к изменению всех сфер жизни белорусов.

Наш футбол в эти дни уморительно скандален. В суде Первомайского района столицы только набирает драматичные сюжетные обороты и ждет итоговых рецензий трагикомедия "Пидорги-догеры". А здесь вдруг дровишек в костер страстей подбрасывает Минспорта, вызывая улыбку реакцией на интернет-петицию о свертывании программы господдержки профессиональному футболу.

Вообще-то чиновникам министерства не позавидуешь. На сетевой крик души футбольных болельщиков, озлившихся на последние конфузы национальной сборной и оформивших этот крик в юридически отточенный и связный текст, надо реагировать — хотя бы исходя из пятитысячного числа поддержавших петицию граждан.

Да вот только вопрос: а как реагировать? Он непростой. Потому как за требованиями изменений в указ N 191, положенный в основу жизни нашего игрового спорта, на самом деле скрыто предложение этот указ, по сути, аннулировать. В приложении к футболу — так точно.

Мне идея нравится в принципе. Потому как она замечательно вписывается в мои мечтания хоть немного пожить в стране, бытование которой регулируют, говоря совсем упрощенно, демократическое здравомыслие в общественно-политическом устройстве и нормальный рынок.

Ясно, что в такой стране спорт и система управления им будут иными, нежели теперешние белорусские. Как, впрочем, ясно и то, что наш спорт не станет меняться раньше, чем страна в масштабе огульном. Со спорта этот процесс, полагаю, не начнешь.

Отсюда и объяснимые затруднения с ответом министерских клерков на требование революционных подходов "до основания, а затем..." в приложении сугубо к футболу.

Однако же ответ сварганили интересный, включив не то "дурака", не то инстинкт самосохранения, не то все разом.

Разбор документа по предложениям и частям речи большого смысла не имеет. Достаточно, по-моему, вычленить из него лишь пару посылов.

Во-первых, ненароком подменяется суть предложений петиции. Делается вид, что речь там лишь о такой форме господдержки, как отчисления из местных бюджетов. А затем изображается изумление: смотрите, доля таких денег в доходах клубов совсем невелика!

Да, это так. Но ведь реальный перечень предложенных мер куда шире и радикальнее:

"...запретить предоставление налоговых льгот профессиональным футбольным клубам, запретить предоставление им субсидий за счет местных бюджетов, безвозмездной помощи в виде денежных средств, услуг, имущества и имущественных прав от государственных организаций, а также запретить все иные виды безвозмездной поддержки от государственных организаций..."

Касательно большей части изложенного блюдется категорический молчок. И, признаться, я его понимаю.

Во-вторых, адресованная БФФ рекомендация сократить высшую лигу до 12 клубов с 2018 года — это классика жанра чиновничьего камуфляжа и перевода стрелок! Здесь хохочу даже я, запальчиво и, пожалуй, напрасно положивший изрядную часть творчества на отстаивание этого самого 12-командного формата.

Подписав ответ общественности, замминистра Александр Иванович Барауля наверняка облегченно перевел дух и лукаво молвил: мы свою часть пути прошли, пас сделали — теперь мяч на стороне федерации футбола.

Осталось уяснить для начала элементарный юридический вопрос вопрос: как Дому футбола исполнить по весне эту министерскую рекомендацию-подставу, оставаясь в рамках действующего сейчас чемпионатного регламента?!

Движимый досужим любопытством, заглянул в профайл неведомого мне доселе зама на минспортовском сайте. Назначен недавно. В управленческом прошлом все больше единоборства: восточные, греко-римская борьба. Футбольных следов в карьере — никаких. Может, потому так откровенно и коряво пасует?

Сергей Новиков, «Прессбол»