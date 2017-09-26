Белорусские волейболистки впервые за 22 года вышли в восьмерку сильнейших на ЧЕ 1 26.09.2017, 20:07

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Фото: pressball.by

Белоруски вышли в четвертьфинал турнира впервые с 1995 года.

Волейболистки сборной Беларуси 26 сентября в Баку обыграли команду Чехии в первом раунде плей-офф на чемпионате Европы и вышли в четвертьфинал турнира — впервые с 1995 года. Женский еврофорум принимают Азербайджан и Грузия, передает tut.by.

Беларусь — Чехия — 3:2 (18:25, 23:25, 27:25, 25:22, 17:15).

Самыми результативными в составе белорусской команды стали Анастасия Гарелик (18 очков) и Надежда Смирнова (15).

Из-за неудачных действий на блоке проиграв первую и вторую партии, белоруски сумели переломить ход поединка и оставили за собой два следующих сета.

Причем в четвертом сете белоруски при счете 6:5 совершили рывок 7:0 и вырвались вперед 13:5. Однако наставник сборной Чехии взял тайм-аут и привел свою команду в чувство. Игра выравнялась, снова завязалась напряженная борьба, и исход партии решился в самой концовке. Во многом благодаря успешным действиям либеро Ольги Павлюковской, поднимавшей сложнейшие мячи, белоруски сумели сравнять счет по партиям (2:2) и перевести выяснение отношений на тай-брейк.

В заключительном сете наибольшего перевеса белоруски добились к середине партии (9:5), но соперницы сумели нагнать их, после чего игра шла очко в очко, и в концовке нервы оказались крепче у белорусок. Все решили детали. Такие, как зоркость наставника Петра Хилько, который при счете 13:12 после белорусской атаки запросил видеоповтор, благодаря которому выяснилось, что мяч все же попал в площадку. Счет стал 14:12, и белорускам для победы достаточно было одной результативной атаки. Однако чешки опять вернули интригу — 14:14. А затем дрогнула рука у чешской волейболистки, которая запулила свою подачу в аут, и белоруски воспользовались этой ошибкой, проведя победную атаку.

Напомним, что 22 сентября в стартовом матче на ЧЕ-2017 в Тбилиси белорусские волейболистки в тяжелейшей борьбе обыграли команду Хорватии — 3:2 (10:25, 15:25, 25:21, 25:20, 15:9). Затем 23 сентября команда Беларуси уступила одному из фаворитов турнира сборной Италии — 1:3 (25:27, 18:25, 25:18, 21:25). А в заключительном матче группового этапа 24 сентября белоруски разгромили команду Грузии — 3:0 (25:8, 25:11, 25:12) и вышли в плей-офф турнира со второго места в своем квартете.

Итоговое положение команд в группе «В»:

1. Италия — 8 очков (3 матча; разница сетов 9−3)

2. Беларусь — 5 (3; 7−5)

3. Хорватия — 5 (3; 7−7)

4. Грузия — 0 (3; 1−9).

Прежде женская сборная Беларуси по волейболу 7 раз пробивалась на чемпионат Европы (1993, 1995, 1997, 2007, 2009, 2013, 2015). Лучшими результатами стали выходы в восьмерку сильнейших в 1993 и 1995 годах. На прошлом чемпионате Европы в 2015 году белоруски заняли итоговое 9-е место, в первом раунде плей-офф драматично проиграв сборной Польши (2:3).