Лариса Щирякова пришла на суд с табличкой «Я нячэсны журналист» 7 28.09.2017, 16:38

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Лариса Щирякова

Суд над журналисткой превратился в креативную акцию протеста.

Сегодня в 16:00 в суде Гомельского района начался процесс над независимой журналисткой Ларисой Щиряковой.

Ее будут судить за «работу без аккредитации». Журналистку могут наказать штрафом, сообщает «Белсат».

Накануне в «Фейсбуке» журналистка попросила всех неравнодушных прийти ее поддержать.

Сама Лариса Щирякова пришла на суд с табличкой «Я нячэсны журналист».

Поддержать журналистку-фрилансера приехала минская правозащитница Наталья Горячко. К зданию суда она пришла с плакатом «Я пятая колонна».

У людей, которые пришли поддержать Ларису Щирякову, с собой небольшие плакаты с надписью «Я нячэсны блогер».

«Мы пришли поддержать Ларису, а настоящие преступники в мантиях и форме будут наказаны», – говорит один из присутствующих.

Вчера в Гомеле получили штрафы за «работу без аккредитации» журналисты-фрилансеры Андрей Толчин и Константин Жуковский. Петриковский районный суд признал их виновными в незаконном изготовлении продукции СМИ и работе без аккредитации. Теперь каждый из них должен выплатить штраф 40 базовых величин – почти по $ 500.

Напомним, что ранее, 9 августа, Лариса Щирякова пришла в суд с вязанкой чеснока от «нечисти».