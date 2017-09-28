Лариса Щирякова пришла на суд с табличкой «Я нячэсны журналист»7
- 28.09.2017, 16:38
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Суд над журналисткой превратился в креативную акцию протеста.
Сегодня в 16:00 в суде Гомельского района начался процесс над независимой журналисткой Ларисой Щиряковой.
Ее будут судить за «работу без аккредитации». Журналистку могут наказать штрафом, сообщает «Белсат».
Накануне в «Фейсбуке» журналистка попросила всех неравнодушных прийти ее поддержать.
Сама Лариса Щирякова пришла на суд с табличкой «Я нячэсны журналист».
Поддержать журналистку-фрилансера приехала минская правозащитница Наталья Горячко. К зданию суда она пришла с плакатом «Я пятая колонна».
У людей, которые пришли поддержать Ларису Щирякову, с собой небольшие плакаты с надписью «Я нячэсны блогер».
«Мы пришли поддержать Ларису, а настоящие преступники в мантиях и форме будут наказаны», – говорит один из присутствующих.
Вчера в Гомеле получили штрафы за «работу без аккредитации» журналисты-фрилансеры Андрей Толчин и Константин Жуковский. Петриковский районный суд признал их виновными в незаконном изготовлении продукции СМИ и работе без аккредитации. Теперь каждый из них должен выплатить штраф 40 базовых величин – почти по $ 500.
Напомним, что ранее, 9 августа, Лариса Щирякова пришла в суд с вязанкой чеснока от «нечисти».