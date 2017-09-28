Виктор Рубцов: Весна покажется Лукашенко раем 6 28.09.2017, 17:08

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Виктор Рубцов

Никто не ожидал, что этой весной пройдут столь массовые акции протеста.

Известный общественный активист и блогер Виктор Рубцов пришел поддержать независимую журналистку Ларису Щирякову, которую сегодня судят в Гомеле. Блогер присоединился к флешмобу, организованному жителями Гомеля и пришел с табличкой «Я нячэсны блогер». Телеканал «Белсат» вел стрим с креативной акции протеста:

- Я представляю здесь «Роторную жатку», скажу за всех троих участников проекта: нас еще не обвиняли, что мы нечестные блогеры, но мы решили застраховаться на перспективу. Cкоро последуют и такие обвинения. Этим флешмобом мы решили привлечь внимание к блогингу, к независимой журналистике, к их проблемам. Надоели постоянные суды, которые следуют за каждым репортажем.

Не нужно быть экспертом. Достаточно зайти на Youtube-канал БТ и посмотреть, что там одни фейковые подписчики и отсутствуют просмотры. Никто их не смотрит и это деньги, которые идут впустую. Поэтому власти и пытаются задушить блогинг в нашей стране, чтобы не было никакой альтернативы.

Прессинг на журналистов никак не влияет на массовость акций. Никто не ожидал, что этой весной пройдут столь массовые акции протеста. Акции делают не блогеры, не журналисты, а Лукашенко и наше правительство, когда принимает разные декреты и указы.

Осенью ситуация только усугубилась, чувствую это на себе, даже по сравнению с прошлым годом финансовое положение ухудшилось. Если Лукашенко 1 октября примет что-то на подобие декрета №3 – весна покажется ему раем.