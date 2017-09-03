Велосипедисты в Бресте бунтуют против «реконструкции» моста властями 2 3.09.2017, 14:15

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Чиновники могут превратить территорию вокруг Кобринского моста в анклав для хулиганов.

Велосипедисты выступает против нынешнего проекта реконструкции Кобринского моста в Бресте, сообщает b-g.by.

Они считают, что она проводится без учета интересов велосипедистов и пешеходов, а лишь в угоду автомобилистам.

Во-первых, согласно проекту, на мосту не будет велодорожки, а для велосипедистов есть только тротуар, который дважды по одной стороне движения пересекает проезжую часть.

Также активисты движения «За вело Брест» объясняют свое недовольство тем, что для пересечения проспекта Машерова велосипедистам нужно будет или сделать крюк в полкилометра к остановке МОПРа или пройти через пять переходов — четыре наземных и один подземный.

В-третьих, ширина полос для движения по проекту составляет 3,5 метра, что избыточно для городских улиц, считают активисты. «Такая полоса провоцирует на быструю езду, что в городских условиях приводит к увеличению аварийности. Зачем делать изначально широкие полосы, если их потом нужно будет заужать для снижения аварийности? Почему изначально нельзя сделать велодорожку, вместо тог чтобы сегодня делать полосы по 3,5 метра, а завтра заужать их до 3-х и рисовать огромную неиспользуемую разделительную зону в центре?», — недоумевают велосипедисты.

В-четвертых, «За вело Брест» считает, что подземным переходом не смогут воспользоваться люди с ограниченными возможностями. «Мы возьмем свои слова назад, если проектировщики сядут в инвалидную коляску и своим примером покажут, что пандусами можно пользоваться. И зимой в гололед, и летом во время ливня, и в ночное время с разбитыми лампами освещения, — заявляют активисты движения. — Остальным пешеходам — тем, кто ведет детскую коляску, велосипед; тем, кто страдает от артрита или другой болезни опорно-двигательного аппарата, — просто будет тяжело его использовать. Также не стоит забывать, что подземный переход — место притяжения для хулиганов и преступников».