Чиновники хотят принудить белорусов сдавать бутылки 19 3.09.2017, 19:39

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Власти назвали это «добрым старым занятием, которое мы помним со временем Советского Союза».

Бутылки и банки накапливаются как-то тихо и незаметно, постепенно занимая в доме все больше места. Разумеется, что-то можно использовать в домашнем хозяйстве. Но большую часть стеклотары все-таки приходится выбрасывать, пишет vkurier.by.

А ведь 20-25 лет назад сдавать стеклянную тару было нормой и являлось неплохим подспорьем к семейному бюджету. Например, в эпоху СССР пустая бутылка емкостью 0,5 литра стоила 20 копеек, при этом такая же бутылка, но с пивом или лимонадом продавалась в магазинах по 25-28 копеек.

Однако новое время диктует новые условия ведения бизнеса. Сейчас в Беларуси практически не используют оборотную тару.

Как рассказали в одном из приемных пунктов вторсырья, сегодня стеклянная тара у каждого производителя оригинальна, и поэтому нет смысла собирать целые бутылки, а вот разбитые – как раз есть.

Все дело в том, что технология производства стекла для бутылок не меняется и остается достаточно дорогой. А вот если плавить осколки битой стеклянной посуды, то можно добиться значительного удешевления производства конечного продукта.

Что касается альтернативы традиционному выбрасыванию в мусорный контейнер бутылок, то сдать стеклобой можно в пунктах ОАО «Витебскоблресурсы».

Один из них находится на улице Горбачевского, 25. Время работы: с 8.00 до 17.00, обед: 12.00-12.45, суббота и воскресенье – выходные.

Второй – на проспекте Черняховского, возле дома №26/5. Время работы: с 8.00 до 16.00, обед: 12.00-12.45, воскресенье и понедельник – выходные.

Согласно прейскуранту, килограмм смешанного тарного стеклобоя оценивают в 7 копеек.

Также килограмм стеклобоя можно сдать за 7 копеек в приемные пункты «Спецавтобазы», которые работают с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.00. Выходные дни: воскресенье, понедельник.

Они расположены по адресам: проспект Строителей, 12; улица Гагарина, 24; улица 39-й Армии, 9; улица 3-я Народная (рядом с баней №7) и в поселке Руба на улице Центральной, 1.

А в пунктах «Витебской заготовительной конторы» можно «разбогатеть» на 6 копеек, сдав один килограмм стеклобоя.

Согласитесь, трудно приставить рачительную хозяйку, которая будет дома хранить бутылки для того, чтобы получить «такую сумму» в семейный бюджет.

Реальный вариант решить проблему возвратной тары – система депозитного сбора. Достаточно изучить европейский опыт, где приоритет повторного применения отходов установлен законодательно.

Сейчас в Беларуси этот вопрос решается на государственном уровне. В августе белорусское правительство утвердило национальную стратегию по обращению с твердыми коммунальными отходами и вторичными ресурсами до 2035 года, сообщает БЕЛТА:

- Это то доброе старое, что мы помним со временем Советского Союза, когда каждый человек, покупая напиток был заинтересован в том, чтобы сдать тару и получить за это денежное вознаграждение, – заявил министр ЖКХ Александр Терехов. По его словам, разница лишь в том, что теперь этот процесс будет организован на другом уровне, «с применением современных технологий».

При новой системе в цену товара будет «зашит» залог за упаковку. Это та величина, которую можно будет вернуть после того, как бутылка опустеет. Размер залога – 20 копеек (предположительно) , и его станут печатать и на ценнике, и в чеке.

Вся система «круговорота» тары станет для покупателя прозрачной. Сейчас мы покупаем бутылку напитка – и не знаем, «забиты» ли в цену экологические платежи. С внедрением новой системы все станет четко: вот – цена товара, а вот – залог.