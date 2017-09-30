Видеофакт: Футболист дубля «Крумкачоў» забил прямым ударом с углового 30.09.2017, 21:06

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Эффектный гол дублер столичного клуба забил в ворота «Немана».

В матче с дублерами «Немана» полузащитник «Крумкачоý» Владислав Неверовский забил второй гол в игре прямым ударом с углового. Игра закончилась со счетом 3:3, передает tut.by.

Футболист после игры в интервью пресс-службе отметил, что ему помог ветер, подувший в момент исполнения удара, но и сам удар получился плотным.

К слову, Владислав Неверовский забивал несколько таких же голов, когда играл в юношеском чемпионате Беларуси.

Матч основных составов также закончился ничейным результатом, но голов было забито чуть меньше — 2:2.