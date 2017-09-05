Макс Корж выпустил клип на песню «Оптимист» 1 5.09.2017, 18:18

Съемки этого клипа ранее сорвали фанаты на Зыбицкой.

Клип «Оптимист» «нашумел» еще на этапе съемок: Корж пригласил поучаствовать в съемках клипа на Зыбицкой своих фанатов. Как говорил сам певец, идея была в том, чтобы показать Минск интересным и привлекательным, пишет «Онлайнер». Правда, в концепцию пришлось внести некоторые корректировки из-за того, что толпа подростков фактически сорвала съемки. Сегодня музыкант показал, что получилось в итоге.

Новый клип вышел в стилистике 90-х. Начало снималось в любимой Коржом Грушевке. Макс в свитере, модном во времена наших родителей, уходит со свидания с девушкой (играет его жена Татьяна). В свитере, шлепанцах на босу ногу идет по деревянному дому, где курит его отец, нарезая мясо. Потом с парнями на машине он едет в центр, в клипе мелькают виды Минска с высоты, Зыбицкая, Октябрьская и другие тусовочные места столицы...

— Что касается съемок клипа, впервые за долгое время мы снимаем не с большим продакшеном, а своими силами, — объяснял на Зыбицкой певец. — У меня в команде очень много молодых талантливых операторов и режиссеров, но раньше они как будто были недостаточно уверены, чтобы взяться за клип. Теперь я пробую своими силами, потому что нахожусь здесь, в Минске, месяц. Пишу альбом. Конкретного графика съемок нет. Есть ребята с камерой — и мы все делаем вместе. Встали на рассвете, поснимали, потом разъехались, день отдыхаем. Контролировать монтаж я буду сам, чтобы ребята не накосячили. Каждый клип я сорежиссирую.

Но сейчас я даю возможность попробовать себя молодым ребятам. Поскольку их несколько, я даже не знаю, кто из них себя больше проявит. Даже сейчас я не представляю, что будет происходить на Зыбицкой. Нет никаких запланированных съемок.

Все, что я смог сделать, — это позвать людей, собрать всех. Просто очень хотелось запечатлеть движ, который происходил все лето в Минске. Поскольку я был и там и там, по всему миру поездил, приехал и понимаю: здесь что-то изменилось, стало круче.

И вообще я так скажу: Минск ничем не хуже других городов, просто ему не хватает рекламы. Здесь нет Эйфелевой башни и небоскребов, но есть дух, который привлекает людей. Есть крутое настроение. Вот это я и хочу передать.

Уже в сентябре Макс Корж обещает выпустить альбом «Малый повзрослел 2.0». Презентация его в Минске пройдет 16 декабря («Минск-Арена»).