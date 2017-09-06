Норвежцы отправились в Турцию по пути «из варяг в греки» 2 6.09.2017, 9:43

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Фото: МЧС

Недалеко от Орши яхта потомков викингов села на мель.

Вечером 5 сентября спасателям поступило сообщение о судне, севшем на мель на реке Днепр вблизи деревни Бурая Дубровенского района. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Судно село на мель в 10 метрах от берега. На десятиметровой яхте находились трое норвежцев, один из них говорил на русском языке. По словам норвежцев, они двигались по реке Днепр со стороны Смоленска в направлении Турции, через Украину и Черное море.

Фото: МЧС

От предложенной им еды, одежды и места ночлега граждане Норвегии отказались, сославшись на то, что все необходимые условия и продукты питания у них есть.

Было принято решение снять яхту с мели в светлое время суток. В настоящее время ведутся подготовительные работы.