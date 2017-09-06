МОТ потребовал от посла Беларуси в Брюсселе освободить Игоря Комлика 1 6.09.2017, 15:15

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Белорусскому дипломату было вручено официальное письмо.

В начале сентября исполнительный директор Международного бюро труда МОТ Кари Тапиола встретился с послом Беларуси в Швейцарии Павлом Мацукевичем и вручил ему официальное письмо с требованием прекратить гонения на независимый профсоюз РЭП, вмешательство в его внутренние дела и немедленным освобождением заключенного под стражу Игоря Комлика и снятия с Геннадия Федынича и Комлика статуса обвиняемых по делу о якобы неуплаченных налогах в 2011 году, сообщает praca-by.info.

В ближайшее время в Брюсселе планируется встреча Генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Шэрон Барроу с официальным представителем Беларуси в Королевстве Бельгии Александром Михневичем, где ему также будет вручена петиция с требованием невмешательства в деятельность профсоюза РЭП.

Напомним, что 2 августа офис профсоюза подвергся обыску, в результате которого изъяты все жесткие диски компьютеров, арестован офис профсоюза РЭП, личное имущество Геннадия Федынича и Игоря Комликa. Против Федынича и Комлика возбуждено уголовное дело за «уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупных размерах». Игорь Комлик со 2 августа по настоящее время находится в тюрьме.