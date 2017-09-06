«Колбаски от Сечина» Улюкаеву принесла бывшая подчиненная «повара Путина» 6.09.2017, 20:45

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Алексей Улюкаев

Фото: Александр Миридонов / Коммерсант

Появились пикантные подробности дела Улюкаева.

Сотрудница «Роснефти» Ольга Шокина, которая принесла бывшему министру экономического развития России Алексею Улюкаеву «корзинку с колбасками» от главы компании Игоря Сечина, оказалась бывшей подчиненной ресторатора Евгения Пригожина, которого называют «поваром Путина». На это обратила внимание «Медуза».

Шокина упоминается в разговоре Улюкаева и Сечина, расшифровку которого накануне представили на заседании суда. «Cкажи Шокиной, пускай корзинку в 206-ю поставит и чай приготовит пока», — поручил Сечин своему подчиненному, имея в виду «корзинку с колбасой», которую в качестве подарка собирался передать Улюкаеву.

Шокина работает в «Роснефти» с осени 2014 года. До перехода в компанию она руководила холдингом «Конкорд», который принадлежит петербургскому ресторатору Евгению Пригожину. Под управлением «Конкорда» находятся столовые в правительстве и ряде министерств. Холдинг также занимается организацией питания на приемах в Кремле и других важных государственных мероприятиях.

В структурах, подконтрольных Пригожину, Шокина начала работать с 2004 года сразу после окончания Санкт-Петербургской академии сервиса и экономики. По версии журнала «Профиль», в 2012 году Шокина заняла 10-е место в рейтинге лучших ивентеров и кейтеров. При этом на сайтах вакансий можно найти нелестные отзывы о Шокиной, указывает «Медуза»: ее обвиняют в создании «отвратительной атмосферы» в компании и в «непоследовательности» при принятии решений.

В «Роснефти» 38-летняя Шокина занимает пост заместителя управляющего делами «Роснефти». «Медуза» отмечает, что через несколько месяцев после задержания Улюкаева Шокину наградил президент России Владимир Путин. Он вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» II степени, который ей присудили с формулировкой «за большой вклад в развитие экономики страны, укрепление позиций России в глобальной нефтегазовой отрасли и успешное решение задач по улучшению инвестиционного климата в Российской Федерации».

Расшифровку записи диалога Сечина и Улюкаева, в котором упоминается Шокина, зачитали накануне, 5 сентября, во время рассмотрения в суде дела в отношении бывшего министра. По версии следствия, он угрозами вымогал у руководства «Роснефти» взятку в размере двух миллионов долларов за положительное заключение своего ведомства на сделку по покупке «Башнефти».

Следствие считает, во время разговора с Сечиным Улюкаев получил чемодан с деньгами. По словам адвоката бывшего министра, он считал, что в чемодане находится колбаса. В протоколе задержания, который огласили в суде, говорится, что Улюкаев положил в багажник своей машины корзину и сумку.