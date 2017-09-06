Минское «Динамо» одержало первую победу в КХЛ 2 6.09.2017, 22:25

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«Зубры» в гостях победили «Сочи» - 4:2.

Минское «Динамо» на чужом льду победило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:2.

«Зубры» прервали неудачную серию: ранее на старте сезона минчане уступили в шести поединках подряд, обновив клубный антирекорд.

Сочи — Динамо Минск — 2:4 (1:0, 1:2, 0:2)

Сочи: Шикин; Хохлов — Щитов, Уэллман — Коллинс — Лапенков; Хомицкий — Александров, Гребенщиков — Гарбатт — Энеруд; Мамкин — Кузнецов, Щегольков — Цветков — Падакин; Морозов — Иванов — Захарчук; Мироманов.

Динамо Минск: Энрот; Лисовец — Коробов, Клинкхаммер — Хауден — Фонтэйн; Шинкевич — Граньяни, Павлович (к) — Ковыршин — Матерухин; Хенкель — Дюков, Лингле — Шарангович — Степанов; Китаров — Волков — Кулаков; Дрозд, Буйницкий.

Шайбы: 1:0 — Цветков (Морозов, 2.25). 1:1 — Китаров (Кулаков, Коробов, 31.15). 1:2 — Фонтэйн (Хауден, Граньяни, 32.06). 2:2 — Щегольков (Цветков, Лапенков, 34.09 — бол.). 2:3 — Клинкхаммер (46.51). 2:4 — Фонтэйн (Клинкхаммер, Хауден, 51.00).

Эта победа пока не позволила «Динамо» покинуть последнюю строчку Западной конференции, но сделать это «зубры» смогут уже в пятницу, когда сыграют в Нижнем Новгороде с «Торпедо».