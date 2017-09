Как долго продлится «золотой век» природного газа? 11 7.09.2017, 10:35

3,610

Компании по добыче углеводородов недооценивают развитие индустрии электромобилей.

DNV GL, норвежская консалтинговая компания в области энергетики, опубликовала «Прогноз мировой и региональной энергетической трансформации к 2050 году» (A global and regional forecast of the energy transition to 2050), пишет forbes.ru.

Исследование прогнозирует бум возобновляемых источников энергии — именно они будут удовлетворять половину всех мировых потребностей. Но газ станет крупнейшим источником энергии на десятилетия вперед. Значение «большой нефти», пока что преобладающей в структуре мировой энергетики существенно сократится за два ближайших десятилетия — на смену ей выйдет природный газ, пик его потребления придется на середину 2030-х годов.

Природный газ обгонит нефть и в 2034 году станет крупнейшим источником энергии. В то же время в абсолютных цифрах его потребление к 2050 снизится, после периода роста — приблизительно до уровня 2017 года. На его долю в общей структуре будет приходиться 27% спроса.

Руководитель DNV GL Реми Эриксен подчеркнул, что спрос на газ будет зависеть от использования отдельных возобновляемых источников энергии — ветра, воды и солнца. При этом ВИЭ будет составлять 50% от всего потребления энергии.

Большинство нефтяных компаний не ожидает, что использование нефти начнет снижаться до конца 2030-х годов. Shell прогнозирует, что потребление нефти может достичь максимума в конце 2020-х годов только в случае «самого агрессивного» и маловероятного сценария роста популярности электромобилей.

Нефтяные мейджоры — такие как BP и Royal Dutch Shell уже начали заниматься разведкой и добычей газа после глобального падения цен на нефть. Эриксен полагает, что нефтяные гиганты продолжат двигаться в сторону газа по экономическим соображениям — из-за его низкой стоимости по сравнению с нефтью и высокого спроса на газ — необходимого для генераторов электроэнергии, использующих, которое менее загрязняет окружающую среду, чем нефть или уголь.