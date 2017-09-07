Улюкаев: Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев 3 7.09.2017, 12:12

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Алексей Улюкаев

Фото: РИА «Новости»

Экс-министр экономического развития России ответил на суде цитатой из Вергилия.

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в 2 млн долларов, прокомментировал диалог, который у него незадолго до задержания состоялся с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, цитатой из Вергилия, сообщает bbc.com.

Из озвученной в суде расшифровки разговора Улюкаева с Сечиным, от которого, по версии следствия, министр и получил взятку, следовало, что перед тем, как попрощаться, Сечин дал Улюкаеву некую корзинку и сумку. В сумке оперативники нашли деньги.

Защита Улюкаева утверждает, что Сечин вручил ему крупную сумму денег под видом колбасы и вина, и министр не знал, что на самом деле находится в сумке. Российские СМИ после этого сообщили, что глава "Роснефти" действительно периодически дарит людям корзину с колбасой "от Иваныча".

"Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", - заявил Улюкаев в суде, комментируя эту историю. Издание "Медуза" сообщает, что таким образом он ответил на вопрос журналистов, ел ли он на завтрак колбасу.

Также Улюкаев отметил, что не может, в отличие от Сечина, полноценно общаться со СМИ. "Я ограничен в высказываниях, он - нет", - сказал он.

Мотив колбасы в деле Улюкаева

Накануне глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что экс-министр экономического развития в ноябре прошлого года взял у него сумку с крупной суммой денег, зная о ее содержимом.

"Я прямо сейчас дам показания. Находясь в должности министра, Улюкаев требовал незаконное вознаграждение, сам определил его размер, сам приехал за ним, своими руками забрал в машину и ушел," - сказал Сечин в беседе с журналистами на полях восточного экономического форума, назвав действия Улюкаева преступлением.

По версии следствия, будучи министром, Улюкаев потребовал от Сечина взятку в 2 млн долларов за то, что его министерство дало положительное заключение на приобретение "Роснефтью" госпакета акций "Башнефти". Однако на аудиозаписях разговора Сечина и Улюкаева, которые огласили в суде, не идет речь ни о "Башнефти", ни о какой-либо взятке.

На аудиозаписи со встречи Сечин просит принести им с Улюкаевым "корзинку", а также сумку, в которой оказались деньги. Адвокат Улюкаева Виктория Бурковская заявляла, что министр был уверен: Сечин дал ему корзину с фруктами и вином, а еще в одной сумке должны были быть колбаски.

Как сообщила в среду газета "Ведомости", колбаса - традиционный для Игоря Сечина подарок. Глава "Роснефти" регулярно охотится на крупного зверя, а из его трофеев в столовой одного из офисов "Роснефти" делают колбасные изделия под брендом "От Иваныча".

Набор из 16 сортов таких изделий Сечин часто дарит своим друзьям и партнерам по бизнесу, сообщает издание со ссылкой на высокопоставленного чиновника. Издание публикует фотографию корзины с колбасой "от Иваныча".

"Гнусная провокация"

На выезде из офиса Улюкаева задержали. На вопрос, что в сумке, Улюкаев, согласно оглашенным в суде материалам дела, ответил "хорошее вино". В сумке оказались деньги - 2 млн долларов купюрами по 100 долларов, разложенные в пачки.

Впоследствии выяснилось, что представители "Роснефти", в том числе и сам Сечин, пожаловались на Улюкаева в ФСБ, заявив, что он якобы требует 2 млн долларов за положительную оценку запланированной компанией сделки по приобретению "Башнефти".

В связи с этим перед встречей Сечина с Улюкаевым сотрудники ФСБ дали главе "Роснефти" диктофон, а деньги и ключ от сумки пометили специальным веществом.

После задержания Улюкаеву предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Кроме того, Улюкаева могут лишить права занимать определенные должности на такой же срок и взыскать штраф.