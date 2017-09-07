Отдых в Китае обошелся белорусам дешевле Турции 7.09.2017, 20:45

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Фото: citydog.by

Белорусы рассказали об экзотическом путешествии на остров Хайнань.

Анна и Вадим уже давно активно путешествуют. И если раньше они отправлялись в поездки дикарями, то сейчас выбирают пакетные туры. Причем те выходят гораздо бюджетнее самостоятельного путешествия, пишет citydog.by.

«За русский язык цену накручивают в три раза»

– Зимой мы хотели поехать во Вьетнам, смотрели варианты, пока как-то вечером Вадим не предложил: «А может на Хайнань?» Моя реакция была из разряда «Куда???» Однако предложение было очень заманчивым, поэтому мы купили тур на китайский остров, о котором лично я слышала первый раз в жизни, – говорит Аня.

– Отдых продолжительностью 12 дней и 11 ночей с перелетом из Москвы обошелся нам в 680 долларов на двоих. До Москвы мы добирались на самолете: туда с багажом за 75 долларов с человека, а назад на распродаже купили билеты по 17 долларов, но это только с ручной кладью.

Виза на остров стоит 45 долларов, через турфирму она открывается легко, нужны паспорт и фотография, никаких справок, и делается всего неделю. Правда, ее специфика в том, что можно находиться только на острове, чтобы съездить в континентальную часть, нужна другая виза. Она стоит 70 долларов, и получить ее чуть сложнее.

Но если вы планируете продолжительное путешествие, это достаточно выгодно. Добраться с острова в тот же Пекин будет стоить в среднем 80 долларов. А если подобрать хороший вариант от лоукостера AirAsia, то за 20-30 долларов можно долететь в любую точку юго-восточной Азии.

Сам остров называют «Восточными Гавайями», потому что находятся они на одной ширине, а климат очень схожий. Считается, что воздух там, несмотря на то, что это Китай, один из самых чистых в мире. Вообще они очень сильно заботятся об экологии, постепенно отказываются от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Мопеды уже разрешены только электро, а на электрокары можно брать беспроцентную рассрочку, – рассказывает Вадим.

– Те, кто боится азиатской неухоженности, может не волноваться – на Хайнане очень чисто. Каждое утро даже на бесплатном пляже просеивают песок, мусор нигде не валяется. Хотя самих людей чистоплотными назвать сложно: они постоянно плюются, а дети могут писать, где угодно.

Сам курорт строился для китайцев. Там даже аэропорт только военный, прямые рейсы туда из других стран разрешили совсем недавно. Кстати, сам он выглядит очень впечатляюще: полностью сделан из дерева, открыт процентов на 70, на территории растут пальмы. Из туристов приезжают только китайцы с континента и русские.

Мы жили в бухте Санья-Бэй, там практически нет иностранцев, поэтому на других языках не говорят. Даже в сфере обслуживания никто не знает английского. Общение с местными напоминало игру в крокодила. Сложность в том, что даже цифры они показывают совершенно по-другому. Например, крест – это десять, а три пальца – это тридцать, – показывает Аня. – Потом мы скачали переводчик, где можно было переводить по слову, так что стало полегче. Единственной, кто знал русский, была наша гид-китаянка, ей в критической ситуации можно было написать в мессенджер.

Парк «Олень повернул голову»

– Неподалеку находился курорт Дадунхай, его даже называют русской деревней. Во-первых, там много отдыхающих из СНГ, во-вторых, некоторые местные неплохо говорят по-русски. Там можно встретить такие вывески: «Кафе СССР», «Массаж у Наташи», «Чай Олег». Первое правило, чтобы сэкономить: если видите в кафе русское меню, сразу уходите. Как только его перевели, цену умножают на три. Поэтому многие, кто отдыхал в Дадунхае, говорят, что там почти как в Куршевеле, – обясняет Вадим. – А вот чай, билеты на экскурсии и сувениры лучше покупать в заведениях с русскими названиями. Цены там ниже, да и поторговаться можно.

Петарды с утра до ночи и ежеминутные селфи

– Отель мы взяли реально самый дешевый, двухзвёздочный, но он был потрясающим. Первая береговая линия – море через дорогу. Многие туроператоры балуются овербукингом, поэтому на один день, пока не освободились места, нас заселили в трехзвездочный отель. Думаем «О, классно!», открываем окно, а за ним глухая стена.

Наш отель располагался в узенькой улочке, где живут и местные. Так что мы могли наблюдать за их жизнью, которая проходит в одном месте: двухэтажный домик – это обычно и жилье, и работа – например, магазин. Некоторые домики выглядят практически как трущобы, но рядом обязательно будет стоять новая машина. Автомобиль даже 2014 года найти сложно, все 2016-2017, – удивляется Вадим.

Квартал, где жили Аня и Вадим

По словам Ани, китайцы очень трудолюбивые: работают с раннего утра до позднего вечера. И при этом азартные: «Мы из окна наблюдали, как они все от мала до велика играют в какую-то игру, напоминающую домино. Причем с немаленькими ставками».

– А еще у них особое отношение к здоровью – культ тела. Вечерами в парках собираются тысячи пожилых людей в разноцветных майках, символизирующих принадлежность к тому или иному клубу, и танцуют. Говорят, так не только укрепляют здоровье, но и придумывают себе досуг, ведь у китайских бабушек теперь всего один-два внука, так что им нечем заняться.

Нам очень повезло, что мы попали на китайский Новый год, который отмечают целый месяц. С одной стороны, там было больше самих китайцев, которые на время каникул отправились на курорт, но с другой стороны – зрелищность этого праздника перекрывает небольшие недостатки в виде завышенных цен.

Центр буддизма Няньшань

Каждая неделя празднования посвящена разным темам: например, есть неделя предков, неделя будущего. По вечерам могут проходить театрализованные представления. А уже с самого утра китайцы начинают отпугивать злых духов, взрывая петарды. Делают это даже двухлетние малыши. Видимо, это какой-то безопасный вариант, потому что закидывают их прямо в магазины. Наше утро начиналось с такого будильника в 6 часов: первый раз мы испугались, но постепенно привыкли.

Об особом отношении китайцев к европейцам известно. Но мы не ожидали, что это будет проявляться так сильно. Они постоянно пытаются сфотографировать, многие исподтишка даже делают селфи на фоне. А на пляже внимание проявляется еще раз в десять активнее.

Конечно, ведь времени у них предостаточно – китайцы очень бояться воды, практически не купаются. А если всё-таки заходят в воду, то при полной защите. Местные «загорают» в купальниках, которые больше напоминают акваланг. Изредка можно встретить приезжих с континента в чем-то, похожем на бикини.

В основном все просто сидят на пляже и фотографируют. На самом деле, китайцы просто помешаны на фото, они делают десятки снимков каждую минуту и практически не выпускают из рук селфи-палку. Кстати, за поведением на воде следят очень строго: за буйки нельзя заплывать, купаться можно только в строго отведённых местах и до восьми вечера. Потом на пляже лучше вообще не появляться – даже просто посидеть. В городе море нельзя назвать особенно красивым, но если немного отъехать, то можно найти очень живописные бухты.

На Хайнане 300 дней в году тепло. Сезон дождей – с мая по октябрь. Как правило, это кратковременные теплые дожди, которые сменяет солнце. В мае и ноябре есть вероятность тайфунов: сильный ветер с дождем, шторм, но проходит всё быстро – за 2-3 дня, – говорит Вадим.

«Работа заключается в том, чтобы приветствовать посетителей и танцевать каждые полчаса»

– Мы купили тур практически за два месяца до путешествия, поэтому времени подготовиться было достаточно. Нашли тематическую группу «Вконтакте», в которой около 10 тысяч подписчиков, и очень подробно ее изучили. Оказывается, что брать экскурсии у местных гидов выгоднее всего, а вот у туроператоров ни в коем случае не стоит.

Мы не очень любим просто лежать на пляже, поэтому посетили достаточно много мест. Первым делом взяли обзорную экскурсию, которая стоила около 10 долларов с человека. Нас повезли на чайную церемонию, которая больше напоминала рекламную акцию, и на ферму змей. Это место не для слабонервных: шоу укрощения длится всего минуту, но это очень эффектно.

Настойки на змеях

Там же предлагают выпить коктейль долголетия – это рисовая водка с кровью змеи. Одна рюмочка стоила около 20$. Причем голову змее отрезают у всех на глазах, а кровь выдавливают прямо из раны. Есть вариант и для тех, кто хочет суперэффекта – проглотить еще бьющееся сердце змеи.

Парк «Олень повернул голову»

В конце мы попали в парк под названием «Олень повернул голову» – наверху установлена соответствующая статуя. На электромобилях вас поднимают в гору, где находится обзорная площадка с потрясающим видом. Оттуда можно спуститься с горки, как в аквапарке, только там нет воды – дают специальный скользящий костюм.

Центр буддизма Няньшань

Еще мы побывали в центре буддизма Наньшань. По преданию, именно здесь дельфины вынесли на берег первых буддийских монахов. Вход в парк стоит около 20 долларов, и это была одна из самых крутых экскурсий в жизни. Территория настолько огромная, что пешком ее не обойти и за несколько суток – 50 кв.км!

По главным локациям ездит паровозик. На территории парка живут монахи, там очень много храмов – по необъяснимой системе вход в некоторые платный, а в некоторые – бесплатный. Там же находится аллея долгожителей Китая и огромная статуя богини Гуанинь, которая стоит прямо в море.

Это касается всех туристических мест: еду и воду лучше брать с собой, потому что там цена будет выше в 5-6 раз. В Наньшане пригодится печенье, чтобы покормить карпов, количество которых в прудах измеряется, наверное, тысячами.

Тропический парк Янода

А вот в Тропический парк Янода мы бы не рекомендовали ехать. Там настолько всё обустроено, что пропадает ощущение дикой природы – в горе, например, сделаны ступеньки. А еще просто безумно много людей! – вспоминает Аня.

– В парке находится мост любви – я заранее посмотрел фотографии и решил именно там сделать предложение своей теперь уже жене. Но когда мы туда подошли, вокруг оказалась тысяча китайцев. Даже чтобы стать на одно колено, пришлось бы распихивать людей! Я, конечно, расстроился, но решил дождаться более подходящего случая.

– По всему парку каждые тридцать метров стоит четыре китайца, вся работа которых заключается в том, чтобы приветствовать людей. А каждые полчаса включается песня, под которую они все начинают танцевать. В эти моменты они чем-то напоминают зомби, потому что 50-летние мужчины делают это с не совсем радостными лицами.

– У меня есть маленькая традиция – в каждой стране я стараюсь побывать на рыбалке. В Китае мы отправились на горное озеро в местной деревне. Место чем-то напоминало нашу агроусадьбу, только вместо картошки там выращивают манго.

Плантация манго

Рыбачить можно было весь день, правда, словил я всего одну рыбку в самом начале – такое чувство, что ее подсадили на крючок. Зато еды, которая была включена в стоимость, не пожалели – постоянно приносили всё новые блюда, потом даже пришлось кричать «Стоп!».

Термальные источники Наньтянь

Еще мы побывали в термальных источниках Наньтянь, где много ванн с разными ароматами и температурой. Есть целый бассейн с рыбками, которые делают пилинг – в него можно залезть целиком. Щекотно, но прикольно. Там я решил опробовать свой непромокаемый чехол, который специально купил в Китае. Продавец заверил, что это лучший. В итоге пришлось нести телефон в ремонт.

Парк Феникс

После этого мы поехали в парк Феникс, где, к счастью, людей почти не было. До обзорной площадки со стеклянным полом – 400 метров над уровнем моря – добираешься на фуникулере. Там проводят китайские свадьбы. Мы встретили закат и я наконец в подходящей атмосфере исполнил задуманное, – улыбается Вадим.

«В кафе обязательно нужно заплатить за чай и мытье посуды»

– Перед поездкой стоит скачать на телефон специальную VPN-программу, иначе вы не сможете зайти ни в инстаграм, ни в фэйсбук, ни в один из сервисов гугл – иностранные сайты в Китае блокируются. Лично от себя рекомендуем скачать приложение с картами Maps.me, которое работает даже без интернета.

Деньги лучше тоже поменять заранее: для того, чтобы сделать это в Китае, нужно писать заявление в банк. Или же это можно сделать у местных гидов. На банковские карты лучше не рассчитывать: их почти нигде не принимают, а если всё-таки принимают, то взимают немаленькую комиссию. Один доллар – это где-то 6,6–6,8 юаня.

Помимо путевки мы потратили по 350 долларов на человека, притом что съездили не на одну экскурсию и попробовали всё, что хотели. Еда в местных кафе совсем недорогая – правда, первые несколько дней мы боялись туда заходить. Поскольку меню только на китайском, мы обычно выбирали блюда по фото, которые висят на стене.

Вадиму очень понравился местный бургер: мясо в пите из рисовой муки. А мне суп – с лапшой, яйцом и мясом, который едят палочками. Порции очень большие, можно брать на двоих, каждое блюдо обойдется где-то в доллар-полтора. Практически везде добавляют одну и ту же красную по цвету приправу, которуе некоторые физически не переносят, хотя другим она безумно нравится.

Забавно, что в кафе в счет часто включают одноразовую посуду и салфетки или услугу мытья посуды. А еще обычно даже без заказа приносят чай, за который в любом случае придется заплатить, – рассказывает Аня.

– Совершенно случайно мы наткнулись на что-то вроде улицы еды, там стоит очень специфический запах, зато огромный выбор и блюда можно купить даже дешевле, чем в кафе. Мы ели шашлыки из разных морских гадов, которые подают на шпажках. Порцией за два доллара вполне можно поужинать. А еще мы попробовали морского ежа – по вкусу как омлет.

На Хайнане много экзотических для нас фруктов, которые лучше покупать с лотков, а не в супермаркетах: драконий фрукт, личи, манго, папайя, маракуйя, рамбутан, карамбола, помидоры черри на Хайнане очень сладкие, поэтому тоже считаются фруктами. Местные тащатся от дуриана, который можно есть, только зажав нос рукой. Я попробовал конфетку со вкусом и понял, что это не мое. А вот кокосовая водка – один из самых вкусных алкогольных напитков, которые я пил, – замечает Вадим.

Торговый центр Ананас

– На Хайнане есть одна особенность, которая некоторым может подпортить отдых – это местные мошки. Они кусают не всех – есть даже мнение, что их «жертвами» становятся только женщины. Кусают безболезненно, но через несколько дней место укуса начинает сильно чесаться. Пик их активности – с конца февраля по конец марта. Наши средства от насекомых на них не действуют, поэтому нужно обязательно взять с собой лекарства от аллергии, а уже в местных аптеках купить китайскую мазь «999».

Медицина в Китае действительно на высоком уровне, все лекарства очень эффективные, многие даже специально приезжают туда, как в санаторий. Сеанс иглоукалывания стоит около пятнадцати долларов, а час массажа всего тела – восемь, – добавляет Анна.

– Правду говорят, что в плане технологий Китай нас очень сильно опережает. Неподалеку от места, где мы жили, находился искусственный остров Феникс, как в Дубае. Мы видели и семизвездочный отель в виде дерева, где живые деревья растут по всему фасаду. Это действительно поражает – как, впрочем, и многое в их культуре.