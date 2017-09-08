Фоторепортаж с Акции предупреждения в Минске 1 8.09.2017, 21:40

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Фото: «Радыё Свабода»

Около 500 белорусов приняли участие в Акции против учений «Запад-2017».

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал 8 сентября, в День белорусской воинской славы, принять участие в Акции предупреждения.

В 19 часов около пятисот человек собрались на Октябрьской площади, где была принята резолюция против агрессивной политики России. После колонна двинулась к мемориалу Победы, там активисты возложили цветы к вечному огню. Кончилось шествие на Площади Якуба Коласа у памятника партизанам - коллективной присягой на верность Беларуси.

Николай Статкевич призвал своих сторонников вновь собраться 20 октября на «Марш рассерженных белорусов 2.0».

«Радыё Свабода» публикует фоторепортаж с Акции предупреждения.