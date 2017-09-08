Фоторепортаж с Акции предупреждения в Минске

Фоторепортаж с Акции предупреждения в Минске1
- 8.09.2017, 21:40
- 3,733
Около 500 белорусов приняли участие в Акции против учений «Запад-2017».
Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич призвал 8 сентября, в День белорусской воинской славы, принять участие в Акции предупреждения.
В 19 часов около пятисот человек собрались на Октябрьской площади, где была принята резолюция против агрессивной политики России. После колонна двинулась к мемориалу Победы, там активисты возложили цветы к вечному огню. Кончилось шествие на Площади Якуба Коласа у памятника партизанам - коллективной присягой на верность Беларуси.
Николай Статкевич призвал своих сторонников вновь собраться 20 октября на «Марш рассерженных белорусов 2.0».
«Радыё Свабода» публикует фоторепортаж с Акции предупреждения.