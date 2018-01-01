В Гомеле во время праздника сгорели две елки 10 1.01.2018, 12:11

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Пожарные расчеты выезжали дважды за ночь, но не успели.

В праздничную ночь сгорели две 15-метровые новогодние елки, установленные на площадках Гомеля. Причиной возгорания в обоих случаях могли стать неполадки в электрооборудовании. Люди в этом происшествии не пострадали. Обстоятельства уточняются, сообщает onliner.by.

Вспыхнула искусственная елка, которая расположена на площади Победы у администрации Железнодорожного района. Конструкция из металла была установлена над фонтаном.

Тогда же вспыхнула елка, установленная у предприятия «Горэлектротранспорт».

Прошло все не так празднично, как и в российском Южно-Сахалинске, где елку сожгли еще вечером, не дожидаясь праздника. Но тоже на высоком уровне.

В МЧС сообщили, что в первые часы нового года дважды выезжали на возгорания елок в Гомеле — в 1:16 к троллейбусному парку и в 2:55 на площадь Победы. Пострадавших нет. Уничтожены пластиковые покрытия елей и иллюминация. Причины пожаров устанавливаются. В обоих случаях в качестве одной из возможных причин пожара рассматривается нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

Фото: thecoolman2001