В Дубровно уволенный с работы мужчина угрожал гранатой 11 1.01.2018, 17:04

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Сначала он напугал жену, а потом не подпускал к себе милиционеров.

В Дубровно Витебской области уволенный с работы 53-летний мужчина угрожал гранатой. В состоянии алкогольного опьянения он вернулся домой, где произошел скандал — мужчине показалось, что жена ему не сочувствует, передает «Еврорадио».

Хозяин пошел в гараж, который находится под домом, достал гранату и стал угрожать все взорвать.

Перепуганная жена обратилась в милицию. Однако мужчина не подпускал к себе милиционеров, махал гранатой. Со злоумышленником начал вести переговоры майор, начальник местной ГАИ, который был дежурным по отделу. Только после того, как он пообещал мужчине взять его на работу в Госавтоинспекцию, тот согласился выбросить гранату. Однако вокруг были частные дома. Поэтому мужчину направили огородами к реке, его сопровождал начальник ГАИ. Гранату на берегу хулиган не оставил — бросил в Днепр. Сейчас боеприпас там ищут водолазы.

В отношении жителя Дубровно возбудили уголовное дело, поскольку он угрожал гранатой милиционерам.