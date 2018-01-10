Миллиардер из США анонсировал создание первого в мире криптовалютного банка 3 10.01.2018, 22:08

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Майк Новограц намерен вложить в этот проект порядка $400 миллионов собственных сбережений.

Бывший топ-менеджер хедж-фонда Fortress Майк Новограц заявил, что собирается основать первый в мире инвестиционный банк, который будет работать не с привычными деньгами, а с криптовалютой в сфере блокчейна, передает hyser.com.

Основой для создания первого криптовалютного банка Galaxy Digital LP станут канадский криптостартап First Coin Capital и шелл-компания Bradmer Pharmaceuticals.

Новое финансовое учреждение будет заниматься биржевой торговлей, инвестициями, управлением активами и консалтингом. Одним словом, он будет выполнять функции обычного банка, только вместо привычных денег, операции будут проводить в криптовалюте.

Сам финансист сообщил, что намерен вложить в этот проект порядка 400 миллионов долларов собственных сбережений, заработанных на криптовалюте. Также предполагается, что работа с канадским стартапом и шелл-компанией поможет проекту привлечь еще около 200 миллионов долларов инвестиций.

Это необходимо, чтобы разместить акции Galaxy Digital LP на канадской фондовой бирже TSX Venture Exchange. Учитывая, что эта биржа работает с компаниями с небольшой капитализацией, это должно позволить проекту стартовать.