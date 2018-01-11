Лариса Щирякова: Энергию милиции направить бы на завод под Светлогорском 11 11.01.2018, 15:11

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Лариса Щирякова

Гомельскую журналистку будут судить за онлайн-трансляции в «Фейсбуке».

Гомельскую журналистку Ларису Щирякову будут судить за онлайн-трансляции собраний жителей деревни Якимова Слобода под Светлогорском, которые она вела в «Фейсбуке», передает «Радыё Свабода».

Жители деревни страдают от сильного неприятного запаха, источником которого является новый китайский завод беленой целлюлозы. Люди жалуются на недомогание, рвоту, головокружение и обострение хронических заболеваний. Власти и руководство завода, однако, уверяют жителей, что превышение допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано, а запах не представляет опасности.

25 декабря жители деревни Якимова Слобода провели стихийное собрание, которое снимала и транслировала в «Фейсбуке» Щирякова.

10 января в сельском доме культуры в Якимовой Слободе прошла встреча властей и различных служб Светлогорска с местным населением по поводу проблем, связанных с новым заводом.

«С собрания я вела стрим в «Фейсбуке». Ко мне подошел милиционер, сотрудник Светлогорского РОВД, и сообщил, что по поводу прошлого стрима уже составлен административный протокол и 15 января будет суд. Он также сказал мне прибыть сегодня, 11 января, в Светлогорский РОВД для составления нового протокола - за стрим с собрания, состоявшегося 10 января. Я еще только снимаю стрим, а на меня уже готовы составлять протокол и сообщают об этом - небывалая оперативность!» - прокомментировала Щирякова.

Журналистка не знает, согласно которой статьи и с какими формулировками составлен административный протокол, так как не получала его.

«Энергию всех Светлогорских милиционеров следовало бы направить в другое русло. Вместо преследований журналистов им нужно было пойти на завод беленой целлюлозы и предъявить претензии генеральному директору и его заместителю - за то, что новый завод травит людей. А так выходит, что власть просто обслуживает саму себя, используя милицию», - добавила журналистка.